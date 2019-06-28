Restore edilen Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı

Ersoy, Eminönü'nde bulunan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı türbe mimarisinde çok önemli ve farklı yere sahip 3 türbeden oluşan bu yapıyı gelecek kuşaklara miras bırakmak adına ciddi ve yoğun bir mesai harcandığını söyledi.

Türbede Osmanlı hanedanından 82 kişi medfun olduğunu belirten Ersoy, "Dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma çok kapsamlı ve titiz bir restorasyon uygulaması oldu." dedi.

Türbenin Osmanlı hanedanına mensup hanım sultanlarının defnedilmesiyle fonksiyonunu kaybederek havatin türbesi olarak anılmaya başlandığını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Türbelerin restorasyon uygulama işi 10 Ekim 2012 tarihinde sözleşmeye bağlanmış, 6 yıl süren çalışmalarda, altın varak uygulama, malakari imalatları, kalem işleri, desen tamamlama gibi hassas ve sanatsal çalışmalardan, taş temizlikleri, sistem odası onarımı gibi titiz ve tamamlayıcı idari işlere kadar yaklaşık 25 başlıklı çalışma gerçekleştirildi. Bunların yanında isim levhaları, sanduka çuhaları, fes ve kabukların da gerekli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı ve türbe içerisine yerleştirildi. Her türlü güvenlik donanımları ve ihtiyaç alanları da tamamlandı."

Ersoy, böylesi önemli eserlerin korunmasında ve restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yapıların hem büyük bir manevi değeri hem de eşsiz bir kültür varlığı olarak İstanbul’a bu müstesna zenginliği armağan eden atalarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, bir cihan başkenti olan İstanbul'a edilecek iltifatların yetersiz kalacağını ifade ederek, "Son 10 yıl içerisinde bizim mirasımız olan ne var ne yoksa bakanlık olarak hepsinin tek tek envanteri biliniyor, yapıldı. Bunlar bilim ışığında en güzel şekilde restore ediliyor korunuyor ve bizden sonraki nesillerimize en güzel şekilde aktarılmak için gayret gösteriliyor." dedi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ile kültür sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet türbeyi ziyaret etti.

Program, okunan Kur'an- ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla son buldu.

Açılış öncesi geleneksel kıyafetleriyle Eminönü'nde dolaşan şerbetçiler tarafından vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

- HATİCE TURHAN VALİDE SULTAN TÜRBESİ

Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi, Yeni Camii Külliyesi içerisinde 1663'de Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edildi. Türbenin banisi olan Hatice Turhan Valide Sultan, Sultan İbrahim Han'ın hanımı ve Sultan IV. Mehmed Han'ın annesidir. Türbede Hatice Turhan Valide Sultan'ın yanı sıra Osmanlı padişahlarından Sultan IV. Mehmet Han, Sultan II. Mustafa Han, Sultan III. Ahmet Han, Sultan I. Mahmud Han, Sultan III. Osman Han ve bunların çocukları şehzade ve hanım sultanlar medfundur.

Yapı 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Hanedanına mensup hanım sultanların defnedilmesiyle fonksiyonunu kaybederek Havatin Türbesi adıyla anılmıştır. Yapının kuzeyine 19. Yüzyılda kare planlı Cedid Havatin Türbesi eklenmiş olup, Sultan Abdülmecid Han, Sultan Abdülaziz Han ve Sultan II. Abdülhamid Han’ın kadınları, kızları ve şehzadeleriyle Sultan V. Murad Han burada medfundur.

Hatice Sultan Valide Türbesi içerisinde zamanla oluşturulan Havatin Türbesi ve Cedid Havatin Türbesi adından toplam üç adet türbe vardır. Türbe yapıları müstakil girişlere sahip ve içeriden birbiriyle bağlantılıdır. Osmanlı türbe mimarisinde büyük bir yere sahip olan bu üç türbede, Osmanlı hanedanına mensup 82 kişi medfundur. Türbenin kıble yönünde avlu içinde zamanla bir haziresi oluşmuştur.

AA