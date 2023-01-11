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11 Ocak 2023 Çarşamba 11:15:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 11:15:00

Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor

Kaynak: AA

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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Vali Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'nin kent kültürü ve turizmi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenleme çalışması yapılan Selimiye Meydanı'nın güzel bir görünüme kavuştuğunu anımsatan Kırbıyık, camideki restorasyon çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Kırbıyık, caminin iç bölümündeki çalışmaların hızlı ilerlediğini belirtti.

İç bölümdeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi'ndeki restorasyon devam ediyor. Selimiye, bu şehir için hakikaten son derece önemli. Camide yürütülen çok büyük çaplı bir restorasyon var. Belki Cumhuriyet tarihinin en büyük çalışması yapılıyor. 2023 yılı sonuna kadar içerideki işlerin tamamlanacağını öngörüyoruz. Kubbedeki çalışmaların da bitmesiyle tam anlamıyla yeniden ibadete açılacağını öngörüyoruz."

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in son aylarında restorasyona alınan camide, iç mekan çalışmaları gerçekleştirilen alanlar ibadet ve ziyarete geçici olarak kapalı tutuluyor.

Vatandaşlar, çalışmaların tamamlandığı alanlarda ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

RESTORASYON KAPSAMINDA NELER YAPILACAK

Restorasyonla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Yapının bütün yer döşemeleri sökülerek özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmasında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen, kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

Hazire ve türbe de bu onarım kapsamında ele alınacak.

Etiketler : edirne selimiye cami restorasyon
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