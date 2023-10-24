Ressam İrem İncedayı'dan Roma'da "Bir Asırlık Cumhuriyet Anıtları" sergisi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yılı dolayısıyla Ressam İncedayı'nın Cumhuriyet dönemi anıtlarını konu edinen yeni sergisi, Romalı sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet döneminden mimari yapıları ve anıtları kendine has tarzıyla resimlerinde yorumlayan İncedayı'nın "Bir Asırlık Cumhuriyet Anıtları" isimli sergisi için açılış töreni düzenlendi.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilerin sergiye büyük ilgi gösterdiği görüldü.

Büyükelçi Gücük, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğu dönemde Türkiye'nin güçlü şekilde yeni yüzyılını karşıladığını belirterek "Türk resim sanatı da tüm zenginliğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya sanat sahnesinde önemli bir yer edinmiştir. Sergimizde Cumhuriyet döneminde tamamlanan anıtlardan örneklerin resmedildiğini göreceksiniz." dedi.

Sergide, İtalyan kökenli sanatçı ve mimarların Türkiye'deki bazı eserlerinin de Ressam İncedayı tarafından tuvale yansıtıldığının görülebileceğini dile getiren Gücük, "Bu örnekle Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi kültürel ilişkilerin ne kadar güçlü ve yakın olduğunun bir başka göstergesi olduğunu teşkil ediyor." diye konuştu.

Sergiye ev sahipliği yapan YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı da İncedayı'nın Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den Ulus'taki Atatürk Heykeli'ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Samsun Onur Anıtı'na kadar çok sayıda önemli anıt ve mimari yapıyı kendi yorumuyla resmettiğini belirterek "Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun." dedi.

Büyükelçi Gücük ve YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Kıyıcı, Ressam İncedayı'ya plaket takdim etti.

"Benim için çok büyük onur ve gurur"

Ressam İncedayı, AA muhabirine, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçilen bu tarihi ve çok önemli dönemin anıtlarının ve mimari yapılarının heybetini ve görkemini göstermeye ve aktarmaya çalıştım. 100. yılı kutluyor olmak çok önemli." dedi.

İrem İncedayı, dedesi Cevdet Kerim İncedayı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde bakan olarak üst düzey görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir sergi açmak benim için çok büyük onur ve gurur. Bu imkanı sağlayan ve sergime, Roma'daki bu muhteşem yerinde ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü'ne çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi 12 Kasım'a kadar gezilebilecek.