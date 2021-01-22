Resim Müzesi'ndeki Osmanlı

11 bin metrekarelik kapalı alana sahip müze, Osmanlı döneminde Veliaht Dariesi olarak kullanılıyordu.

Yani Osmanlı veliahtlarının ikamet yeriydi.

Bugün, modern sergileme alanlarıyla büyük bir sanatevine dönüşen müzede 34 salon yer alıyor.

Osmanlı Sarayı’ndan çıkma sanat eserlerinin ağırlıkta olması nedeniyle ‘saray müzesi’ olarak da adlandırabileceğimiz müzenin koleksiyonunda yer alan pek çok sanat eseri daha önce Topkapı Sarayı’nın depolarında kapalı kapılar ardındaydı.

Beşiktaş’taki Resim Müzesi’ne nakilleri yapılan pek çok sanat eseri, yine burada kurulan restorasyon atölyelerinde elden geçirildi.

Bu sayede 200’den fazla paha biçilmez eser, yeniden gün yüzüne çıkarılmış oldu.

Veliahd Dairesi, ilk bölümünün restorasyonunun ardından 2014'te Resim Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. 2017'de ise müzenin daha büyük olan ikinci bölümünün restorasyonuna başlandı.

4 yıl süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden sanatseverlere açan Resim Müzesi, özgün restorasyon, özenli teşhir ve tefrişiyle alanında benzersiz bir nitelik kazanmış oldu.

Müzede 16 ila 20. yüzyılı kapsayan eserler arasında padişah portrelerinden oryantalist eserlere kadar zengin bir içerik yer alıyor.

35 metrekarelik ebadıyla Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu olan, Fransız ressam Felix-Auguste Clement imzalı, "Çölde Av" tablosunun da yine Resim Müzesi’nde olduğunu hatırlatalım.

Başka kimler var?

Fausto Zonaro, Ivan Konstantinoviç Ayvazovski, Pierre Desire Guillemet, Eugene Fromentin, Stefano Ussi, Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi Bey, Şevket Dağ ve Abdülmecid Efendi gibi ressamların eserleri, saray resminin en önemli adresi olan müzede sanatseverleri bekliyor.

BEDİR ACAR

