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03 Eylül 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 14:30:00

Refik Anadol, Las Vegas'taki dünyanın en büyük LED küresinde eseri sergilenen ilk sanatçı oldu

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Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, ABD'nin Las Vegas kentindeki fütüristtik müzik ve eğlence kompleksi olan Sphere'in dış cephesindeki devasa LED ekranında eseri sergilenen ilk sanatçı oldu.

Refik Anadol'un "Machine Hallucinations: Sphere" adlı yapay zeka veri heykeli Sphere'ın dış mekanını kapladı.

Haberi sosyal medya hesabında duyuran Anadol, "Sevgili dostlar, dünyanın en kapsamlı teknolojik altyapısına sahip The Sphere medya mimarisi projesinin ilk sanatçısı olduğumu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Veri ve yapay zeka ile 4 ay sürecek sanatçı programına teknik, estetik ve bağlam katkılarımızı sizlerle paylaşacağım." ifadelerine yer verdi.

Dış cephesini 360 derece bir tuval olarak kullanan Anadol, medya sanatlarını mimariye yerleştirerek çevresiyle sürekli etkileşimde bulunan yaşayan mimari eserler yaratıyor.

Anadol'un eseri, "Machine Hallucinations: Sphere", mekanda gerçekleşecek Exosphere başlıklı sanat programının açılışını üstleniyor.

1 Eylül'de başlayan enstalasyon, dört ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sphere, açılış etkinliğini 29 Eylül'de İrlandalı rock grubu U2'nin konseriyle gerçekleştirecek. Konserin biletlerinin şimdiden tükendiği duyuruldu.

SPHERE

Dünya haritası, basketbol topu, Cadılar Bayramı'nın simgelerinden bal kabağı gibi birçok farklı figürle aydınlatılan yapının inşaatı 2019 yılında başladı.

2,3 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen Sphere, 18 bin 600 kişi kapasiteli.

111 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip yapı, 580 bin metrekarelik tamamen programlanabilir dev ekranında 1,2 milyon LED ışıkla süslenmiş animasyonları izleyicilere sunuyor.

Yapı, "Ekzosfer" olarak adlandırılan devasa LED ekranıyla rekor kırıyor.

Etiketler : yeni medya sanatçı refik anadol las vegas eser
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