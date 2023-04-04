Rami Kütüphanesi 600 binden fazla kitapseveri ağırladı

"Yaşayan Kütüphane" konseptiyle tasarlanan Rami Kütüphanesi, açılışından bugüne kadar her yaştan 600 binden fazla kişiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda hizmete açılan kütüphane, geniş kapalı ve açık alanlarıyla kısa sürede kitapseverlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldığı günden itibaren 600 binden fazla kişinin kütüphaneyi ziyaret ettiğini, üye sayısının ise 16 binin üzerinde olduğunu kaydetti.

Çelik, 40 binden fazla kitap ödünç verme işleminin yapıldığını sözlerine ekleyerek şu bilgileri verdi:

"Her yaş grubunun kütüphanede kendisiyle ilgili bir şeyler bulmasını arzu ettik. Bu maksatla 0-3 yaştan başlamak üzere, yetişkin yaş gruplarına kadar farklı konseptlerde kütüphanemizde çalışma alanları, salonlar mevcut. Kütüphaneye çalışmaya gelen öğrencilerin dışında araştırma yapmak, farklı kitaplara ve kaynaklara ulaşmak için gelen ziyaretçilerimiz de oluyor."

"10 AYRI BRANŞTA İHTİSAS KÜTÜPHANESİ MEVCUT"



İhtisas kütüphanelerine de değinen Çelik, araştırmacıların istediği ihtisas alanına gidip, ulaşmak istediği kitabı bulabildiği 10 farklı ihtisas kütüphanesinin bulunduğunu vurguladı.

Yapının "Yaşayan Kütüphane" olarak tasarlandığını vurgulayan Çelik, "Yaşayan ve yaşatan kütüphane. Dolayısıyla yaşayan bir mekanın da yaşadığını hissettiren bazı etkinliklerinin, faaliyetlerinin olması lazım. Biz kültürel aktivitelere bu bağlamda bakıyoruz. Farklı zamanlarda belli konsept dahilinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerimiz oluyor." dedi.

Ali Çelik, kütüphanenin 7 gün 24 saat açık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim kütüphanemiz de uyumayan bir kütüphane. Tabii bütün alanlarımız 24 saat açık değil. 18.00'den başlamak üzere 20.00, 22.00 ve sabaha kadar açık olan, daha çok kullanıcının talebine göre şekillendirdiğimiz alanlar mevcut. Şu anda daha çok etüt ve ders çalışma maksatlı 7-24 kullanım talebi var. Fakat akademisyenlerden de talep geldiği takdirde, onlara yönelik ihtisas alanlarını da 7-24 açmayı istiyoruz."

"ÇOCUKLARIMIZI EĞLENDİRECEK ETKİNLİKLER PLANLADIK"



Kütüphanenin avlusunun 51 bin metrekare olduğunun altını çizen Çelik, "Bu bahçe sadece kütüphane kullanıcılarına hizmet eden bir bahçe değil, aynı zamanda dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin, kitap kullanıcısı olmasa bile kullanabildikleri, millet bahçesi mantığında işleyen bir bahçe. Okuma terasları, etkinlik, performans alanları, yeşil amfileriyle aslında nasıl ki kapalı mekanlar içerisinde çeşitli etkinlik alanları mevcutsa bahçemiz de bu tür etkinliklere altyapı olarak uygun bir şekilde tasarlanmış." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, çocuklar ve yetişkinler için ramazan etkinliklerinin de sürdüğünü dile getirerek, "Çocuklarımızı eğlendirecek, kütüphanede geçirdikleri vakitlerde onlara hoş hatıralar bırakacak bir dizi etkinlik planladık. Atölye çalışmalarımız, çocuklara dönük çeşitli müzikal gösteriler var." ifadesini kullandı.

Özellikle aileleri Rami Kütüphanesine davet eden Çelik, "Çocuklar için kütüphane kavramı Rami Kütüphanesini gördükten sonra eminim çok farklı şekillenecek. Tüm İstanbulluları, Türkiye'nin muhtelif illerinden buraya ulaşabilenleri, bu yeni nesil, yaşayan kütüphaneyi görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

RAMİ KÜTÜPHANESİ HAKKINDA



Geçmişi 18. yüzyıl ortalarına kadar uzanan ve tarihi boyunca farklı amaçlarla kullanılan Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı.

Eyüpsultan ilçesindeki Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan yapı, 36 bin metrekare kapalı, 51 bin metrekare yeşil alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle "İstanbul'un en büyük kütüphanesi" oldu.

Rami kütüphanesi, bebek, çocuk, gençlik, yetişkin, ihtisas kütüphaneleri, okuma ve ders çalışma salonlarının yanı sıra geniş yeşil alanıyla da İstanbul'a nefes aldıran bir buluşma alanı olarak tasarlandı.

Otobüs, minibüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilen kütüphanenin hemen yanında da aracıyla gelmek isteyenler için Eyüpsultan Belediyesinin otoparkı mevcut.

Kapılarını açtığı günden bu yana her yaş grubundan İstanbullunun ilgi gösterdiği yapıda "Genel Eserler", "Felsefe-Psikoloji", "İlahiyat", "Sosyal Bilimler", "Dil Bilimleri", "Bilim ve Teknoloji", Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor", "Edebiyat", "Tarih" ve "Coğrafya" kütüphaneleri bulunuyor.

Ayrıca "Yaşayan Kütüphane" bünyesinde kurulan Şifahane'de, kütüphane envanterine kayıtlı el yazmalarının ve nadir matbu eserlerin onarımları gerçekleştiriliyor.

Söyleşi, seminer, sergi gibi etkinlikler için hazırlanan salonların bulunduğu mekanda, 8 ana kol üzerine yerleşen kütüphaneler ve okuma salonları yer alıyor.

Binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilme kapasitesi bulunan kütüphane, her geçen gün zenginleşen koleksiyonu ve yeşil alanlarıyla da öne çıkıyor.