Rafadan Tayfa uzay macerasında

Gönül isterdi ki o devasa salonun siftahını, adına yaraşır biçimde, opera ile yapmış olayım ama kısmette Rafadan Tayfa'nın yeni filmi Galaktik Tayfa'yı izlemek varmış.

Pişman değilim, çünkü çocukların olduğu her yer güzeldir; animasyon film Galaktik Tayfa'nın galası da ayrı güzeldi.

Geçen hafta Taksim'in göbeğindeki koca opera salonu çocuk cıvıltılarıyla doluydu.

Yalnız çocuklar mı, yediden yetmişe Rafadan Tayfa hayranları oradaydı.

Kalabalığa çarpa çarpa salona girsem de yer bulmak ne mümkün!

İstikamet, ikinci kat balkon...

Filmin başlamasına ramak kala salonda bir alkış; içeri giren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank...

Rafadan Tayfa 'Galaktik' olunca, işin içine teknoloji de giriyor, uzay da...

Nitekim, bir kuşak çocuğun birlikte büyüdüğü Rafadan Tayfa ekibi bu kez, uzay kapsülü bozulduğu için dünyaya düşen bir uzaylıyı geldiği yere sağ salim göndermek için elinden geleni yapacak, uzaylıyı ele geçirmek isteyen kötü adamlara karşı mücadele verecektir.

TRT ve İSF Studios ortak yapımı olan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle hazırlanmış.

Rafadan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, Galaktik Tayfa'nın, serinin en eğlenceli ve en büyük hikayesi olduğunu söylüyor.

Uzaylı 'Zobi'nin yanı sıra biri Karadenizli, biri de Egeli iki karakterin daha eklendiği Galaktik Tayfa için benim yorumumdan ziyade çocukların tepkisi daha önemli diye düşünüyorum.

Eğlenceli, zaman zaman abdürde varan mizahtan kaçınmayan filmdeki karakterler çocukların dünyasında kendine yer buluyor. Hayri, Akın, Sevim, Mert... Her biriyle özdeşlik kurmuşçasına alaka gösteriyorlar.

Belli ki, Rafadan Tayfa, bizden olan karakterleriyle çocukların gönlünü fetheden sıkı bir ekip olmuş.

Zaten izlenme oranları da bunun ispatı.

Serisinin ilk sinema filmi Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 2 milyondan fazla, ikinci film Rafadan Tayfa Göbeklitepe de yaklaşık 3,5 milyon seyirciye ulaşmış.

Eğlenceli hikayelerin arasına tarihsel geçmişimiz ve kültürel değerlerimizin (çocuk psikolojisine uygun olarak) minik detaylarla serpiştirildiği Galaktik Tayfa, 81 ilde sinemalarda gösterilmeye başladı.

Film ilk üç günde 400 binin üzerinde izleyici kitlesine ulaşarak kendi alanında rekor elde etti.

Yurt dışında bir düzineye yakın ülkede de gösterime giren animasyondan benim payıma düşen ise, senaryonun biraz daha ince işçiliklerle çalışılmış olmasını temenni etmek olurdu.

Çok da kötü olmayan sakar adamların bizim sempatik uzaylıyı neden ele geçirmek istediklerini, ele geçirdiklerinde onunla ne yapacaklarını da anlamış değilim.

Bazen müziğin baskın oluşundan bazen de seslendirme kaynaklı anlaşılmayan konuşmaların olduğunu da söylemeliyim.

Fakat dedim ya, mühim olan, salondaki çocukların, maceraya (pür dikkat) ortak olup eğlenmeleriydi.

Anladığım, sadece çocuklar değildi eğlenen...

Çıkışta kulak misafiri oldum; 20'li yaşlarda iki genç kendi aralarında konuşuyorlardı:

'Çok sıkı iş çıkarmışlar, helal olsun adamlara.'

BEDİR ACAR