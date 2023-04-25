VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Parlamenter sistem istikrarsızdı"
Martta kartlı ödeme tutarı 523 milyar TL'yi aştı
AB ortak gaz alımına başlıyor
International Clinics'e dünyanın dört bir yanından yoğun talepler devam ediyor
Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
"Dün Togg'un fabrikasının yanına Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının temelini attık"
25 Nisan 2023 Salı 13:09:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 13:09:00

PTT'den "Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa)" konulu anma pulu

Kaynak: AA

ABONE OL

PTT AŞ, "Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa)" konulu 2x10 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı ile 2x20 lira bedelli maksimum kart, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa) 25.04.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

Etiketler : Çizgi Kahramanlar PTT Rafadan Tayf
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Vejeteryanlık genlerimde var

Vejeteryanlık genlerimde var
Akif için geri sayım

Akif için geri sayım
30 yıl sonra 'İyisin'

30 yıl sonra 'İyisin'
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
"Kızım darp edildi"

"Kızım darp edildi"
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX