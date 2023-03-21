PTT'den "Aşık Veysel Şatıroğlu" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Aşık Veysel Şatıroğlu" konulu 2x10 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı ile içinde 2x10 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu, 10 lira bedelli seri numaralı blok pul (87x52 milimetre boyutunda) ile 30 lira bedelli ilk gün zarfı bulunan portföy hazırlandı.

Portföy, 150 lira karşılığı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "Sivas PTT Müdürlüğü/SİVAS" adresinde "Aşık Veysel Şatıroğlu 21.03.2023 SİVAS" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.