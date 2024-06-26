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26 Haziran 2024 Çarşamba 22:20:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 22:20:00

Philadelphia geçmişte hangi şehrimizin adıydı? Alaşehir'den Amerika'ya uzanan hikaye…

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eski adının Philadelphia olduğunu biliyor muydunuz? Philadelphia deyince akla ilk Amerika geliyor ama bu 2 bin yıl önce öyle değildi. İşte Philadelphia isminin Manisa Alaşehir'den Amerika'ya uzanan hikayesi…

Philadelphia, Manisa'nın ilçesi olan Alaşehir'in eski adı. Alaşehir, Bergama Kralı'nın kardeşi Attalos Philadelphos tarafından kuruldu.

KARDEŞ SEVGİSİ

Philadelphos'un kelime anlamı ise kardeş sevgisi... Adında kardeşlik geçen belki de ilk şehir olan Philadelphia, binlerce yıl sonra ise Amerika'da bir kentin adı oldu.

3 DEFA İSİM DEĞİŞTİRDİ

Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı şehirlerden biri olan Alaşehir, tarih boyunca üç defa isim değiştirdi. Roma döneminde Neo Kayzerya ismini alan bölge 1389 yılında ise Yıldırım Bayezid tarafından Türk topraklarına katılınca Alaşehir ismini aldı.

YILDIRIM BAYEZİD'DEN İSİM BABALIĞI

Araştırmacılara göre, yüksek bir tepeden şehre bakan Yıldırım Bayezid, 'Ne ala şehir' diyerek ilçenin Türkçe isim babalığını yaptı. Bir rivayete göre ise şehrin etrafını çevreleyen surların ala bir görünüme bürünmesi üzerine kente bu ad verildi.

Etiketler : Manisa Alaşehir Philadelphia kardeş sevgisi
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