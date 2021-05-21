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21 Mayıs 2021 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 09:49:00

Paris Hilton bile özgür değil!

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Düşünün ki dünyada başınızı sokabileceğiniz biricik eviniz var ve ansızın eşkıyanın biri gelip yuvanızı gasp ediyor yahut üzerinize ölüm yağdırıyor.

Osmanlı idaresinin sonlandırılması ve İsrail terör devletinin kurulmasının ardından Filistin topraklarında bir asırdan beri yaşanan facianın özeti budur.

Terör devleti İsrail, Filistin şehirlerine, savunmasız insanların üzerine bombalar yağdırıp insan kasaplığı yapıyor.

Dünyanın güya kötülüklere karşı 'birleşmiş' kurumları çocukların bile feryadına ses veremiyor.

MC Abdul, 11 yaşında Filistinli bir çocuk rap şarkıcı...

Filistin'de yaşananları dünyaya duyurmak istiyor.

Bunun için de bir şarkı yapıp, İsrail'in enkaza çevirdiği Gazze sokaklarında klip çekti.

İnternet üzerinden izlenebilen klipte MC Abdul, (yaşadığı yerde) Gazze Şeridi'nde büyümenin zorluklarını anlatıyor.

Pek çok kişi tarafından paylaşılan şarkısında şöyle diyor MC Abdul: Kısıtlamalarla yaşamak, işgal ile bastırılmak/Acıyı mı görmek istiyorsun? İnsanların yüzlerine bak/Bildiğiniz tek evden kovulduğunuzu hayal edin/Bizler canlarımız için dua ederken onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyorlar/Tüm bu olanları kelimelere dökmek kolay değil/Küçük kız kardeşime bakıyorum, o bunu hak ediyor mu?

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid de New York'ta yapılan Filistin yürüyüşüne katıldı ve şu sözleri paylaştı: Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük.

42 milyondan fazla takipçisi olan bir model için pek çok İslam ülkesi liderinden daha cesur sözleri var Hadid'in.

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, bile Suudi prenslerden, prenseslerden daha net bir tavır ortaya koymasını bildi; İsrail'e seslenerek 'soykırımı durdurun' çağrısında bulundu.

Ünlü model Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanıyor.

Ancak şu da oldu; Hilton bir müddet sonra söz konusu paylaşımını sildi ya da silmek zorunda bırakıldı.

Bu da Siyonist Yahudi lobisinin baskılama hızının ve insanlara saldığı korkunun emaresi olsa gerek.

Yıllar içinde sinema sektörü başta olmak üzere politik, ekonomik ve medyatik manevralarla adeta 'soykırım endüstrisi' oluşturan Siyonistlerin 'mazlum'luktan çıkıp birer kasaba dönüşmeleri ve (kendi kasapları) Hitler'den öğrendikleri tek şeyin insan öldürmek olması ne acı.

BEDİR ACAR

Etiketler : israil filistin paris hilton bella hadid terör
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