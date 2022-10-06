Para mı sevgi mi?

Romina Özipekçi, Giray Aylaü Nejat Uygur ve Tara Tokel'in yer aldığı 'Paraya Hayır!' oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor. Flavia Coste'nin yazdığı, Tolga Yeter'in yönettiği oyunda Lotodan çıkan büyük ikramiye sonrası aile içindeki çekişmeler, planlar ve davranışlar, günümüz şartlarını yakından ilgilendiren bir içerikle komedi olarak sahneye taşınıyor. Oyun, 22 Ekim'de Fişekhane'de prömiyerini yapacak.