Özlem Gezgin'den roman yazmak isteyenlere ipuçları

Yeni romanı "Marge" ile edebiyat dünyasındaki çalışmalarına başlayan başarılı oyuncu Özlem Gezgin, roman yazmak isteyenler için 4 ipucu verdi: "Roman yazmak, oldukça karmaşık bir süreç. Çünkü roman, detayların bol olduğu bir edebiyat türü. Bu nedenle başarılı romanlara imza etmek isteyen kişilerin, çeşitli hususları göz önünde bulundurması gerekiyor. Roman yazarken kendinize güvenmelisiniz. Yazacaklarınıza dair bir plan belirlemeli ve ekipmanınızı her zaman hazır tutulmalısınız."

"KENDİNİZE GÜVENİN"



Roman yazacaklara ilk önerisinin özgüven olduğunu belirten Özlem Gezgin, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Her şeyden önce kendinize güvenmelisiniz. Roman yazmak zor bir süreç olduğu için birçok kişi roman yazmaya dair çeşitli kaygılara sahiptir. Fakat yazma beceriniz varsa, yapabileceğinize dair kendinize inanmalı ve ondan sonra çalışmalara başlamalısınız. Bu nedenle kendine güven çok önemli."

"YAZMAK İSTEDİKLERİNİZE DAİR PLAN YAPIN"



"Bir diğer önemli husus, yazmak istediklerinize dair bir plan yapmanız. Roman, uzun bir edebi tür olduğu için plansız bir şekilde çalışmanız, çalışmalarınız içinde kaybolmanız anlamına gelecektir. Bir defter alın ve yazmak istediğiniz konuları belirleyerek arasından tercihte bulunun. Böylelikle ne yazmak istediğinizi de net bir şekilde belirlemiş olursunuz."

"EKİPMANINIZ HER ZAMAN HAZIR OLSUN"



Bir roman yazarının ekipmanını her zaman hazırda tutması gerektiğini belirten Özlem Gezgin, "Nerede ve ne zaman ilham geleceğini bilemeyebilirsiniz. Belki otobüste yolculuk yaparken aklınıza müthiş bir cümle gelecek. Bu cümleyi not etmezseniz bir süre sonra unutursunuz. Bu nedenle kalem ve defteriniz her zaman yanınızda olsun. Eğer çok daha teknolojik ekipman istiyorsanız tablet ya da telefon da kullanabilirsiniz." ifadelerinde bulundu.

"YER VE ZAMANI BELİRLEYEREK OLAYLARI KURGULAYIN"



Roman yazarının başarılı bir kurgu gerçekleştirebilmesi için yer ve zamanı belirlemesi gerektiğinin altını çizen Özlem Gezgin, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Olaylar nerede ve ne zaman geçecek, bu önemli bir soru. Olayları kurgulamadan önce yer ve zamanı belirlemeniz olayların da sistemli bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Belirttiğim hususlar, iyi bir roman yazarı olmak için yeterli gelmeyecektir. Her zaman daha fazlasını yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum."