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Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor
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19 Temmuz 2022 Salı 11:58:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 11:58:00

Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor

Kaynak: AA

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"Bir Düş Gördüm", "GK", "Çamaşır Suyu", "Sahne Tozu", "Bir Tutam Karanfil" gibi yapımlarda seyirci karşısına çıkan oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşımayı hedefliyor.

Albamya, üzerinde çalıştığı, "Filistin Hakkında Konuşmalıyız!" adlı tek kişilik tiyatro oyununu ve hazırlık sürecini AA muhabirine anlattı.

Filistinli Meryem'in hikayesini anlatacağı oyunun ilk cümlesini yaklaşık beş yıl önce yazdığını ifade eden Albamya, "Filistin meselesine biraz daha vakıf olmayı bekliyordum. Salgın döneminde çok fazla araştırma yapma ve çevrim içi olarak çok kişiyle görüşme fırsatı yakaladım. Kısmet bu sezonaymış. Oyun genel olarak Filistin'de yaşayan Filistinlilerin yaşadığı maddi, manevi zulüm ve bu zulümlerin getirdiği psikolojik sıkıntılara odaklanıyor." dedi.

Nurdan Albamya, ana karakter Meryem'de Filistinlilerin ortak acılarını topladığını belirterek, Kudüslü Meryem Ebu Najma'nın yaşamından yola çıkarak gerçekte yaşanan olaylara yer verdiğini söyledi.

"Umutlarımızı yitirdiğimiz sırada küllerimizden yeniden doğuyoruz"

Nerede yaşanırsa yaşansın savaşlar ve krizlerden en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çeken genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde nerede zulme uğramış bir insan varsa, tabiatımız gereği yüreğimiz oralı oluyor. Ama mazlum coğrafyalara baktığımızda, neredeyse hepsi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerler. Arakan, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Irak, Keşmir, Kırım, Mısır, Orta Afrika, Suriye... Hikayem, Filistin temelinde, bu ülkelerde yaşayan tüm mazlum yürekleri anlatıyor aslında. Filistin, ilk kıblemizi içinde barındırdığı için benim nazarımda çok önemli ve o yüzden onunla başladım. Ancak ilerleyen zamanlarda hem yetişkin hem de çocuk oyunları aracılığıyla tüm mazlum coğrafyaların hikayelerini anlatacağım."

Albamya, zulme uğramış bir kadının sesini başka coğrafyalarda duyurabilmenin önemine de değinerek, "Onun acısını, psikolojisini, dertlerini duyurabilmek için oynamak istiyorum. Oyundan çıktıktan sonra seyirciler gidip, hemen arkadaşlarına Meryem'i anlatsın istiyorum. Ben istiyorum ki dünyadaki dertli tüm mazlum kadınların kalbi birbiri için atsın. Meryem'le tek benzer noktamız ikimiz de tam umutlarımızı yitirdiğimiz sırada küllerimizden yeniden doğuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuna hazırlanırken kendisini Meryem'in yerine koymakta zorluk çektiğini vurgulayan Albamya, "Filistinliler sanki doğuştan kahraman. Benim hemen kaçıp saklanacağım ya da olduğum yerde yığılıp bayılacağım durumlar karşısında onlar, diklenmeyi bırak, bir de gülüyor. Bu kafayı, bırakın Stanislavski'nin 'sihirli eğer'ini, sihirli değnek bile sağlayamaz." dedi.

Oyuncu Albamya, eseri yeni sezonda sahneye koymayı planladıklarının altını çizerek, prova süreci tamamlandıktan sonra 1 Ekim'de prömiyer yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : Filistin Oyuncu Albamya Filistinli Meryem
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