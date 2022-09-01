VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü
AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor
Balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Eda'ya kız kardeş geliyor
Trafiğe motosiklet çözümü
Ailecek akvaryum keyfi
Sahneden düştü
3 milyona ayaklarını yerden kesti
Örgüt lideri İBB'den çıktı
Milli İHA'lar ihracat rekoruna uçuyor
NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi
Kritik petrol zirvesinin tarihi belli oldu!
Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi
62 savaş uçağı ve 7 gemi Ada'yı ablukaya aldı
İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak
01 Eylül 2022 Perşembe 11:11:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 11:11:00

'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girecek.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu Idris Elba ile Sharlto Copley, Leah Jeffries ve Iyana Halley'in başrolleri paylaştığı "Canavar", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Film, Güney Afrika'ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Ryan Engle'nin kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur oturuyor.

"Davet"

ABD yapımı gerilim filmi "Davet"in yönetmenliğini Jessica M. Thompson üstlendi.

Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh Skinner ve Stephanie Corneliussen'un başrolünde oynadığı filmin konusu özetle şöyle:

"Annesinin ölümünün ardından, bilinen bir akrabası olmayan Evie, DNA testi yaptırır ve hiç tanımadığı bir kuzeni olduğunu öğrenir. Yeni bulduğu ailesi tarafından İngiliz kırsalında gösterişli bir düğüne davet edilen Evie, önce aristokrat ev sahibi tarafından baştan çıkartılır ancak sonrasında aile geçmişindeki sırlar ortaya çıkar ve onların kötü niyetli cömertliklerinin arkasındaki sarsıcı gerçekleri fark eder. Sonunda bu davet çok geçmeden bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür."

"Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon'un rol aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", macera ve bilim kurgu meraklılarını yeniden sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor.

"Bıçağın İki Yüzü"

Claire Denis'in yönettiği, Juliette Binoche ile Vincent Lindon'un başrollerini paylaştığı "Bıçağın İki Yüzü", birbirini seven bir çiftin yaşadıklarını odağına alıyor.

"Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet"

Enrique Gato'nun yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet", bir grup arkadaşın nadir bulunan bir lahidin yanlışlıkla tahrip edilmesi sonrasında başlayan lanete son vermek için giriştiği macerayı işliyor.

"Sanrı"

Onur Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği, Neşe Erkal ve Halit Şahin'in rol aldığı "Sanrı", küçük bir kızın bakıcısı olarak işe başladıktan sonra kendisini beklenmedik olayların içinde bulan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

Haftanın yerli komedileri

İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Onur Sermik, Ruhsar Gültekin ve Deniz Oral'ın oynadığı Bilal Kalyoncu'nun yeni filmi "Yalancı Şahit" ile Uğur Güzel tarafından yönetilen "8-0" yerli komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday.

Etiketler : Davet Haftanın yerli komedileri Sanrı
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Babasını geçti

Babasını geçti
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
Boğaz'da ışıklı nostalji

Boğaz'da ışıklı nostalji
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Anne acısı

Anne acısı
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes