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Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
06 Haziran 2024 Perşembe 13:22:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 13:22:00

Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak

Kaynak: AA

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İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergisinis anatseverlerin beğenisine sunacak. Olafur Eliasson'ın tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtları büyük ilgi görüyor.

İstanbul Modern, tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'ın Türkiye'deki ilk sergisine ev sahipliği yapacak.

Toplantıda konuşan Eliasson, İstanbul'u ilk kez 1997'de İstanbul Bienali kapsamında ziyaret ettiğini belirterek, "İlk sergimin açılışı için yeniden İstanbul'a gelmekten çok mutluyum. Bu sergi, farklı yıllarda, çok farklı türden çalışmalarıma genel bir bakış açısı sunuyor. Birkaç yeni çalışmamın yanı sıra sadece bu sergi için ürettiğim bazı çalışmalar da var." dedi.

"GÜNLÜK HAYATTA ÇOK SAYIDA BEKLENMEDİK KARŞILAŞMA YAŞIYORUZ"

Eliasson, serginin ismine işaret ederek, şunları aktardı:

"Günlük hayatımızda çok sayıda beklenmedik karşılaşma yaşıyoruz. Bugün mesela otelden çıktıktan sonra bir kediye rastladım, sonra önüme bir kurye çıktı, sonra trafikle karşılaştım. Büyük filozof Alvin Noe'nin 'Tecrübe sana verilen değil, senin yarattığın bir şeydir.' sözünü benimsiyorum. Bugün burada, ortak hiçbir paydanız olmayan birçok kişiyle oturup, bu sergiyi ziyaret edeceksiniz. Belki daha sonra o kişiyi seveceksiniz. Bu da beklenmedik bir şey. Sergimdeki çalışmalarla insanlara beklenmedik bir şekilde ortak deneyim yaşatmayı planlıyorum."

Çalışmalarını tamamlanmamış eserler olarak tanımlayan ve eksik kısımların doldurulmasını ziyaretçilere bırakan sanatçı, "Dünya ile yakın ilişki kurma kabiliyetimiz çok önemli. Etrafımızdaki çevre, onunla ne kadar ilişki kurduğumuza bağlı olarak vardır. Ne kadar içli dışlı olursan dünyan o kadar değişir. Hepimizin giderilmemiş bir ihtiyacı var bu hayatta. Kabul edilmek, tanınmak istiyoruz. Umarım buradaki sanatsal çalışmalar da karşılık bulmamış ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olur." ifadesini kullandı.

Kapılarını yarın açacak sergide Olafur Eliasson'ın ışık, renk ve yansıma kavramlarını işleyen sanatsal çalışmaları yer alıyor.

Etiketler : Olafur Eliasson sergi Türkiye
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