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22 Haziran 2020 Pazartesi 17:18:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 17:18:00

Ödüllü ve prestijli filmler TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor

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TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımlara yer veren kanal, filmleri orijinal dillerinde sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

TRT 2'nin bu haftaki programında, aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da bulunduğu 5 önemli film yer alıyor.

Yarın 21.00'de televizyonda ilk kez yayınlanacak "Karavan", doktorlarının dayanılmaz bakımından ve yetişmiş çocuklarından sıkılıp karavanla ülkeyi boydan boya gezmek üzere yola çıkan John ve Ella'nın hem neşeli hem kederli yolculuğunu anlatıyor.

Yönetmenliğini Paolo Virzi'nin üstlendiği İtalya-Fransa ortak yapımı filmde Helen Mirren, Donald Sutherland ve Christian McKay başrolü paylaşıyor.

Bir Erasmus projesi vasıtasıyla yurt dışına gitmenin hayalini kuran ve bir türkü kafede çalışan Gülce'den hoşlanmaya başlayan mühendislik öğrencisi Ali'nin hayatına odaklanan "Bütün Saadetler Mümkündür", 24 Haziran 21.00'de evlere konuk oluyor.

Selman Kılıçaslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ödüllü filmde, Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nilay Erdönmez rol alıyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın bol ödüllü filmi "Bir Zamanlar Anadolu'da", Anadolu’nun bozkırında bir doktor ile cinayet soruşturması yürüten bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesi konu ediniyor.

İzleyinin beğenisine 26 Haziran 21.30'da sunulacak olan filmde Taner Birsel, Muhammet Uzuner, Ercan Kesal, Yılmaz Erdoğan ve Fırat Tanış gibi pek çok isim yer alıyor.

Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift Inez ve yazar Gil'in küçük bir tatil için Paris'e gitmesiyle Gil'in Paris caddelerinde yaşadığı gerçeküstü maceraları merkezine alan "Paris’te Gece Yarısı"nın yönetmenliğini Hollywood'un ünlü isimlerinden Woody Allen üstleniyor.

Sinemaseverlerle 27 Haziran 21.30'da buluşacak Oscar'lı filmin oyuncu kadrosunda Owen Wilson, Rachel McAdams ve Michael Sheen gibi isimler bulunuyor.

TRT 2'nin 28 Haziran ajandasında, en iyi güvercinlere sahip olmayı hayal eden Mahmut'un 8 yaşındaki İsmail'le tanışmasının ardından gelişen olayları konu edinen "Güvercin Hırsızları" yer alıyor.

Osman Nail Doğan'ın Ankara ve Adana'dan ödülle döndüğü bu ilk uzun metraj filminde Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu ve Gökhan Yıkılkan başrolü paylaşıyor.

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