VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: İYİ Parti onaylamayacak
Kremlin'den gözdağı gibi açıklama: Çatışmaya doğrudan müdahil oldular
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı nefret suçlarıyla ilgili yasal değişiklik istedi
Ukrayna'nın Bahmut şehrindeki siviller ağır bombardıman altında tahliye ediliyor
Türkiye, Sırbistan'daki selzedelere yardım eli uzattı
Kripto Endüstrisini Geliştirme İzleme ve Raporlama Derneği usulsüzlükleri raporlayacak
Yıldızlar Yatırım 2023'te gübre, demir-çelik ve enerji yatırımlarına hız verecek
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: (Enflasyon) 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3'te sabit tuttuk
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya konuk olacak
NBA'de Alperen Şengün, ikinci kez "triple-double" yaptı
Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filmi yarın vizyona giriyor
Ercan Kesal, ikinci filminin çekimlerini yıl sonunda yapacak
ASELSAN, Altay tankına güç katacak!
Dünya, Kızılelma'yı F-35 ile kıyaslıyor
Alman dergisinden skandal kapak! Hedefte Başkan Erdoğan var
Akaryakıtta büyük indirim
Eren Abluka Sonbahar-Kış 25 Operasyonu başlatıldı
El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı
Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
Kabusun yeni adı: Strep A bakterisi!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Prim borcu olanlara tarihi kolaylık
CHP'nin ağır topları birbirine girdi! "Sürpriz isim" kavgası
Kar geliyor, kış şimdi başlıyor!
26 Ocak 2023 Perşembe 11:52:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 11:52:00

Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filmi yarın vizyona giriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan "Demir Kadın: Neslican" adlı film yarın izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği filmde, Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırdı.

Başarılı oyuncular Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur da filmin oyuncuları arasında yer aldı.

Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

"Daha sahici bir işin içinde bulunmamıştım"

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Naz Çağla Irmak, oyunculuk kariyeri adına çok önemli bir film olduğunu belirterek, "Kariyerim açısından Demir Kadın'dan önce ve sonra diyebilirim. Bu benim hayattaki farkındalıklarım açısından da böyle, sadece mesleki olarak değil. Gerçekten Neslican'ı canlandırdıktan sonra başka bir kapı açıldı. Aslında neyin kıymetli, değerli olduğunu, neyin sadece bir toz bulutu olduğunu öğrenmiş oldum." dedi.

Irmak, çekimler sırasında oyuncu olarak sınırlarını zorladığı zamanlar olduğunu vurgulayarak, "Bu sınavı vermek çok kıymetli. Çünkü daha sahici bir işin içinde bulunmamıştım." ifadelerini kullandı.

Filmin bir mücadeleyi anlattığını ve insanların Neslican'ın motivasyonuna ihtiyacı olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Bu filmden büyük bir umutla çıkacaksınız demiyorum. Bu film size neyin kıymetli olduğunu tekrar hatırlatacak. Bazen bir tokat gibi olabiliyor bu hatırlatmalar." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Mesut Akusta da Neslican Tay'ın mücadelesiyle büyük bir örnek olduğunu vurgulayarak, yaşama sevincini, inancını ve inadını bu filmle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Akusta, filmde Neslican Tay'ın babasını canlandırdığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Bir babanın başına gelebilecek en kötü şey bu. Umarım kimseler yaşamaz ama Neslican öyle bir mücadele göstermiş ki. Hem sporcu, hem dediğim gibi yaşama sevinci ve inadı... İnanılmaz bir yaratık yani gerçekten. Hastalıkları yaşayan insanların yaşama sevincinin olması lazım. Bu film de onlar için bir umut olsun, mücadelelerini bırakmasınlar. Her zaman mücadele etsinler. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Hayat güzel, yaşamak güzel. Biz bu hayata ölmek için gelmiyoruz, yaşamak için geliyoruz. Bu hastalıklar olacak, belki bin tane sıkıntı olacak ama bunlarla mücadele etmek zorundayız."

"Onun bu müthiş mücadelesine layık bir film olduğunu düşünüyorum"

Oyuncu Yurdaer Okur ise Neslican Tay yaşarken sosyal medyadan takip ettiğini ve hayat hikayesinin kendisini çok etkilediğini aktararak, Tay'ın asla pes etmemeyi gösteren takdire şayan bir insan olduğunu dile getirdi.

Filmde Neslican'ın doktoru rolünde olduğunu söyleyen Yurdaer, şunları aktardı:

"Doktor olmak ve oynamak büyük sorumluluk. Verdiği kararlarla çok önemli bir yer teşkil ediyor Neslican'ın hayatında. Hem bilimsel olarak hem de vicdani olarak verdiği kararlar, onun mücadelesini başlatan hareket oldu. Aynı zamanda ruh arkadaşlığı da yaptılar. Sadece doktor hasta ilişkisi değildi. Gerçekten onu çok iyi anlayan, onunla başka türlü bir bağ kurmuş olan bir doktordu. Onun bu müthiş mücadelesine layık bir film olduğunu düşünüyorum. İzleyenler zaman zaman çok duygulanacak, boğazları düğümlenecek."

"Demir Kadın: Neslican", kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini işliyor.

Kendisine kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi sürecinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın yaşadıkları ve yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Etiketler : Nalan Merter Savaş Demir Kadın Yurdaer Okur Neslican Tay
Ayrılık acısını doğada atlatıyor

Ayrılık acısını doğada atlatıyor
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak

Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Nasreddin Hoca buluşması

Nasreddin Hoca buluşması
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Survivor'a erken vedalar

Survivor'a erken vedalar
Starım havasına girmedi

Starım havasına girmedi
90'lara yoğun ilgi

90'lara yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX