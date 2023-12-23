Necip Fazıl Ödülleri 30 Aralık 2023 Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor!

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl sekizincisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da 24 TV ve 360'ta yayınlanacak ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

GECENİN TEMASI 'DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç' ,

2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir', 2022 yılında ise 'Yük Kimin Omzunda?' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunulacak.

Reklam filminde 'Doğdu Batmayan Güneş' temasına şöyle vurgu yapıldı;

"Yıldızlar gibi durup dinlenme. Gece, habercisidir ardından gelen güneşin, ışığın peşine düş.

Dün bitti. Gün başladı. Güneş doğdu.

Müjdeler olsun size doğdu batmayan güneş!"

KİMLER ÖDÜL ALACAK?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2023 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2023

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Ali Günvar

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Selahattin Yusuf

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Ahmet Ayhan Çitil

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Sema Bayar

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Rıdvan Tulum

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Nacer Khemir

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Figen Yaman Coşar

Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü: Selahattin Sancaklı

Necip Fazıl Mimarlık Ödülü: Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü

H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar (Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) & Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi (Mi'Mar Mimarlık)

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Büşra Kayıkçı

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hüsrev Hatemi