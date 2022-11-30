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30 Kasım 2022 Çarşamba 14:31:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 14:31:00

Necip Fazıl Ödülleri 2 Aralık 2022 Cuma akşamı sahiplerini buluyor

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Milli İradenin Sesi Star Gazetesi Üstad'ın mirasına sahip çıkıyor. Ödüller; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor.

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Yük Kimin Omzunda?" temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

2 Aralık 2022 Cuma günü saat 19.00'da 24 TV'de canlı yayınlanacak ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

GECENİN TEMASI 'YÜK KİMİN OMZUNDA?'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç', 2021 yılında ise 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'Yük Kimin Omzunda?' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunulacak.

Reklam filminde 'Yük Kimin Omzunda?' temasına şöyle vurgu yapıldı;

"Köpükten gövdesiyle, kurşundan ağır yüklere talip olanların yoludur bu. Bir kanarya güç yetirir, bin bir başlı kartalı taşımaya. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Zafere giden yolda, yük kimin omzunda?"

KİMLER ÖDÜL ALACAK?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2022 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2022

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mehmet Can Doğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Ayşegül Genç

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Mustafa Özel

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Elif Genç

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Can Acer

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Elçin İlyasoğlu Efendiyev

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İlhami Atalay

Etiketler : necip fazıl ödülleri star gazetesi recep tayyip erdoğan
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