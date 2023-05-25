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25 Mayıs 2023 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 15:00:00

Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yılında kabri başında anıldı

Kaynak: AA

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Türk edebiyatında "Üstad" olarak anılan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında anılıyor.

Kısakürek'in Eyüpsultan'daki kabri başında gün boyu düzenlenecek anma etkinliği, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Safi Arpaguş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın katılımıyla başladı.

İstanbul İl Müftüsü Arpaguş'un okunan hatmi şeriflerin duasını yaptığı programda, Eyüp Sultan Camii müezzin ve kayyımı Hafız Davut Şensoy da Kur'an-ı Kerim okudu.

Gençler anma programına ilgi gösterdi

Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Kısakürek'i anmak için düzenlenen programa çok sayıda genç katıldı. Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçedeki okullarda okuyan gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kısakürek'in kabri başına geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Eyüpsultan'daki Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısakürek'in sevenleri kabri başında dualar etti ve usta şairin şiirlerini okudu.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gençlik merkezleri tarafından Kısakürek'in kabri başında ve farklı mekanlarda düzenlenen etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Etiketler : İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu
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