VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Dökülen her damla kana ortaksınız
Başkan Erdoğan'dan ABD'YE cevap: O iş bitmiştir
Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması
"İnceledim, yalan söylüyorsun"
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Eski ABD Başkanı Trump, adaylığını açıkladı
Soğuk algınlığı en çok sonbaharı seviyor
baş ağrınız "Yeşilçay'dan" olabilir
Erkeklerde kemik erimesi daha fazla öldürüyor
Kemoterapide erken menopoza giren kadınlara öneriler
Nane sindirimi kolaylaştırır
Biden'dan Polonya'ya düşen füze açıklaması!
Polonya 4. maddeyi devreye koydu!
Slovakya, Polonya'ya isabet eden füzelerden endişeli
Kütahya'da tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
Polonya'ya düşen füzelerden sonra Rusya'dan ilk açıklama
Pentagon: Polonya'ya düşen Rus füzeleri konusunu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz
PKK saldırı emrini, Aynularab'tan verdi
Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İletişim Başkanlığından Bali'de sağlık diplomasisi paneli
Polonya'nın Ukrayna sınırına 2 adet roket düştü
AB: Ukrayna, Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldı
Macron: Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğiz
Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor
16 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00

Nane sindirimi kolaylaştırır

ABONE OL

İçeceklere ve yemeklere hoş bir aroma vermek için kullanılan nanenin, hazımsızlık, gaz ve sindirim sistemi sorunları başta olmak üzere insan sağlığına pek çok faydası bulunduğu belirtildi.

İçeceklere ve yemeklere hoş bir aroma vermek için kullanılan nanenin, hazımsızlık, gaz ve sindirim sistemi sorunları başta olmak üzere insan sağlığına pek çok faydası bulunduğu belirtildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden "Nanenin faydalarını sayacak olursak; içeriğindeki mentol ile sindirimi düzenlemeye yardımcıdır. Kas ağrılarını hafifletir. Kuvvetli bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. A ve C vitamininden zengindir" dedi.

Etiketler : Nane sindirimi kolaylaştırır Ayşegül Akkaya Erden nane
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
‘Adını bile anmak istemiyorum'

‘Adını bile anmak istemiyorum'
Annem gayet iyi

Annem gayet iyi
Yalıya aylık 600 bin TL kira

Yalıya aylık 600 bin TL kira
Bandırma'da 2 özel gösterim

Bandırma'da 2 özel gösterim
Serdar ayakta duramadı

Serdar ayakta duramadı
Üç ülkede 'Evet' diyecek!

Üç ülkede 'Evet' diyecek!
Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu

Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX