Nane sindirimi kolaylaştırır

İçeceklere ve yemeklere hoş bir aroma vermek için kullanılan nanenin, hazımsızlık, gaz ve sindirim sistemi sorunları başta olmak üzere insan sağlığına pek çok faydası bulunduğu belirtildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden "Nanenin faydalarını sayacak olursak; içeriğindeki mentol ile sindirimi düzenlemeye yardımcıdır. Kas ağrılarını hafifletir. Kuvvetli bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. A ve C vitamininden zengindir" dedi.