Nadide Hayat filminin konusu ne? Nadide Hayat nerede çekildi?

Nadide Hayat filmi bu akşam ekranlara geliyor. Nadide Hayat, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı 2015 yapımı bir Türk filmidir. Filmin başrollerini Nadide karakterini canlandıran Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler paylaşıyor. Nadide Hayat filminde özetle 50 yaşından sonra hayatı değişen Nadide adlı kadının hikayesi paylaşılıyor. 2015 yılının Aralık ayında beyaz perdede izleyici ile buluşan Nadide Hayat 9 milyon lirayı aşan hasılat toplamıştı.



NADİDE HANIM FİLMİNİN KONUSU



Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulamayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sularda bulur, bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!



Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.

NADİDE HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?



Nadide Hayat filmininin çekimleri İstanbul Üniversitesi ve Muğla'da gerçekleştirildi.



NADİDE HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?



Nadide Hayat'ın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ (Nadide),Yetkin Dikinciler (Yusuf Kaptan) Ümit Erlim (Kerim), Suzan Kardeş Gizem Erdem (Nadide'nin kızı),Sadi Celil Cengiz (Nadide'nin damadı), Şevket Genç (Tayfa),Sevil Akı, Irmak Örnek, Efecan Şenolsun, Burak Can, Batuhan Begimgil, Çisem Çancı, Ali Karagöz ve Doruk Kayra Sevir yer alıyor.