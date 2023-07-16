VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6'ncı yılında kabri başında anıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü
Bayraktar TB2'ler Kosova'da: Kosova artık daha da güvenli!
Almanya: Ukrayna kaybederse tüm Avrupa kaybetmiş olacak
KKTC'de, belirli saatlerde güneş altında çalışmak yasaklandı
Katar Emiri Al Sani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
16 Temmuz 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 15:23:00

Müzekart ücreti bu yıl da 60 lira olarak belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart ücreti, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lira oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Müzekart, bakanlığa bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlıyor.

Geçen yıl 60 lira olan kart ücreti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lirada sabit bırakıldı. 1 Ağustos'tan itibaren bu yerlere ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.

Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.

Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı

Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO kartı sahipleri müze ve ören yerleri Müzekart
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar
Herkes aşkına sahip çıksın

Herkes aşkına sahip çıksın
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı
Derya'nın ilk 'Nefes'i

Derya'nın ilk 'Nefes'i
Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu

Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX