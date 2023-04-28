VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya'da nisanda rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem alınıyor
AİHM, Güney Osetya Savaşı nedeniyle Rusya'yı Gürcistan'a tazminat ödemeye mahkum etti
Sudan ordusu, HDK'yi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı
Ukrayna ordusunun tankları Donetsk cephesindeki zorlu arazi koşullarında görev yapıyor
Hollanda, güçlendirilen Afsluitdijk Bendi ile yükselen sularla mücadelesini sürdürüyor
Hayatın en güzel duygusu
28 Nisan 2023 Cuma 14:11:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 14:11:00

Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı taşlar ile dal parçaları tuvali oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunceli'de yaşayan ressam Murat Ozan, Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı taş ile dal parçalarını tuval olarak kullanıyor.

İlkokulda öğretmeni tarafından resim yapmaya yönlendirilen 40 yaşındaki Ozan, farklı sanatsal çalışmalara ağırlık veriyor.

Zamanının çoğunu İnönü Mahallesi'ndeki evinin atölyesinde geçiren Ozan, son olarak taş ve dal parçalarına resim çizmeye karar verdi.

Bunun için malzeme arayışına giren Ozan, günün belirli saatlerinde Munzur ve Pülümür vadilerinin yolunu tutuyor. Aracıyla kilometrelerce yol kateden Ozan, vadilerdeki akarsu kıyıları ile yataklarından taş ve dal parçaları topluyor.

Bu sayede doğal güzellikleri de görme fırsatı bulan Ozan, eserlerine yaban keçisi, ters lale motifi, köy yaşantısı ve doğa manzaralarını işliyor.

"Doğadaki malzemelere dokunmak beni çok mutlu ediyor"

Ressam Murat Ozan, AA muhabirine, çocukluk yıllarında başladığı sanatını severek sürdürdüğünü söyledi.

Yaşadığı coğrafyanın sanatsal çalışmalarına çok katkısı olduğunu dile getiren Ozan, uzun yıllar boyunca tuval üzerine resim yaptığını belirtti.

Son yıllarda ise taş ve dal parçalarını da tuval olarak kullanmaya başladığını ifade eden Ozan, "Doğaya gittiğim zaman oradaki malzemelere dokunmak beni çok mutlu ediyor. Genelde bu çalışmaları herkesin faydalanması ve farkındalık oluşturmak için yapıyorum. Çünkü tabiattaki bazı şeylerin piknikçiler tarafından yakılmasını ve ezilerek kaybolmasını istemiyorum." dedi.

Ozan, geçen kış boyunca evinden çıkmayarak taş ve ağaç dallarıyla çeşitli eserler üretip koleksiyon hazırladığını anlattı.

Eserlerini yazın açacağı stantta satacağını aktaran Ozan, "Kazancımın bir kısmını sahipsiz hayvanlar için kullanacağım. Gelecek yıllarda hedefim ise resimle ilgili öğrendiğim her şeyi insanlara öğretmek. Arkamda bazı öğrencilerin kalmasını istiyorum." diye konuştu.

Etiketler : İlkokulda öğretmeni Murat Ozan Ressam
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
Hem müzik hem sohbet

Hem müzik hem sohbet
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Fahriye dövüşerek zayıflıyor

Fahriye dövüşerek zayıflıyor
Depremzede çocuklara destek

Depremzede çocuklara destek
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX