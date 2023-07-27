VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay sıcak havalar nedeniyle kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Demir-çelik sektörleri yılın ilk yarısında Türkiye ihracatının yüzde 12,7'sini üstlendi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Rus VTB bankasının net karı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
Batı Afrika'nın ilgi uyandıran çalgısı: Kora
27 Temmuz 2023 Perşembe 12:22:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:22:00

Munzur Çayı'nda düzenlenen kano turları turistlerin gözdesi oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunceli'nin Ovacık ilçesine tatile gelen ziyaretçiler, Munzur Çayı'nın 6 kilometrelik alanında yaptıkları kano turları yapıyor.

Şelale, yayla, akarsu ve gölleriyle öne çıkan Ovacık, her geçen yıl daha çok yerli ve yabancı turistin rotasına giriyor.

Özellikle yaz aylarında ilçede tatil yapmayı tercih eden misafirler, çadır kamp alanları, bungalov evler ve butik otellerde konaklıyor.

Tabiatla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, ilçedeki bazı işletmecilerce organize edilen kano turlarına da yoğun katılım gösteriyor.

Rehberler eşliğinde araçlarla Hozat Köprüsü mevkisine götürülen tatilciler, burada gerekli eğitimleri aldıktan sonra kanolara biniyor.

Gruplar halinde Munzur Çayı'nın berrak sularında kürek çeken tatilciler, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda seyahat ediyor.

HEYECANLI ANLAR YAŞIYORLAR

Tatilciler, bazı alanlarda da kanolarla çaydaki yüksek dalgaların arasına giriyor.

Kentte sportif faaliyetlerle ilgilenen Cemal Akbayin, AA muhabirine, Tunceli'nin doğa ve su sporlarına elverişli ortamlarının olduğunu söyledi.

Bölgede son yıllarda raftingin yanı sıra kanonun da ilgi gördüğünü ifade eden Akbayin, şöyle konuştu:

"Ovacık'taki Munzur Çayı şu an çok güzel. Su çok dalgalı değil ama menderesler oluşturarak akması eşsiz manzaralar sunuyor ve buna da kano çok yakışıyor. Parkurun en başından kano botuna binip geldiğimiz zaman yemyeşil kavak ve söğüt ağaçlarının arasından geçiyoruz. Munzur Çayı ve çevresindeki tüm güzellikleri görme fırsatımız oluyor. Birçok il ve ilçeden buraya turistler geliyor. Biz de onlar geldiği zaman sportif aktivite yapmalarını sağlıyoruz ve kanoya binenler çok mutlu oluyor."

"PARKUR ÇOK GÜZELDİ VE 6 KİLOMETRE KÜREK ÇEKTİK"

Doğaseverlerden Suat Eren ise suya girme korkusu olmasına rağmen ilk defa kanoya bindiğini dile getirdi.

Eren, Munzur Çayı'nda kano turu yapmanın heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Parkur çok güzeldi ve 6 kilometrelik bir alanda kürek çektik. Bazı yerlerde dalgalar yüksekti ama genel olarak çayın suları kano yapmaya uygundu. O enerjiyi yaşamak muhteşemdi." dedi.

Milli sporcu Şara Akbayin de kano turlarının Hozat Köprüsü'nden başlayarak ilçe merkezi yakınlarında sonlandırıldığını anlattı.

Akbayin, "Bazen tek bazen de iki veya üç kişi bindiriyoruz. Buraya gelen vatandaşlar, hem tatillerini değerlendiriyor hem de Munzur Çayı'nın berrak sularında farklı bir aktivite yapmış oluyor." diye konuştu.

Etiketler : MUNZUR ÇAYI KANO TURLARI DOĞAL GÜZELLİK
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Evlilik yakında

Evlilik yakında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX