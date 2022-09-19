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Mısır'da 4 bin yıl öncesine dayanan tarihi mezarlar antik döneme ışık tutuyor
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19 Eylül 2022 Pazartesi 12:34:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 12:34:00

Mısır'da 4 bin yıl öncesine dayanan tarihi mezarlar antik döneme ışık tutuyor

Kaynak: AA

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Mısır'ın Minya kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alan binlerce yıllık mezarlık, eski Mısırlıların gizemli tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

12. Firavun hanedanlığına mensup Amenhotep ile IV. Khnumhotep'in mezarları, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici resimleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin ziyaretçilerinden Merve Mursi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mezarlar, yapısı ve duvarlarındaki tasvirleriyle büyüleyici. Ziyaretçilerini adeta geçmişe doğru zevkli bir tarih yolculuğuna çıkarıyor." dedi.

Tarihi yapılara özel ilgi duyduğunu dile getiren Mursi, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır'ın binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok kentte bu tür tarihi yapıların bulunduğunu belirtti.

"Mezarları özel kılan, dağların içinin oyularak yapılmış olması"

Mursi, eski Mısırlıların dönemin zorluklarına rağmen birçok önemli başarıya imza attığına, bilim ve sanatta önde gelen medeniyetlerden birini oluşturduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkemde yüzlerce yıl öncesine ait onlarca tarihi yapı bulunuyor ve hepsi benzersiz özelliklere sahip. Mesela mezarların duvarlarında tasvir edilen resimler; her biri ayrı bir anlam ifade ediyor ve dikkat ederseniz duvardaki onlarca resmin arasında aynısından bir tane daha yok. Ayrıca, mezarları özel kılan bir başka faktör de dağların içinin oyularak yapılmış olması."

Mezarların duvarlarına tasvir edilen resimler geçen asırlara rağmen tazeliğini koruyor

12. Firavun hanedanlığına mensup Amenhotep ile IV. Khnumhotep'in mezarlarının duvarlarında günlük hayata, tarımsal faaliyetlere ve balık avına işaret eden tasvirlerin yanı sıra marangozluk, sandal, çömlek, yay ve ok yapımı gibi çeşitli meslek dallarını da çağrıştıran resimler bulunuyor. Söz konusu resimler aradan geçen asırlara rağmen hala tazeliğini koruyor.

Bölgeyi ziyaret eden bir başka ziyaretçi Korullus Mecdi de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine buraya geldiğini ve beklediğinden daha çok cezbedici bulduğunu söyledi.

Mecdi, "Burası her ne kadar ulaşılması zor bir yer olsa da bana göre gelip, görülmesi gereken bir yer. Mezarın duvarındaki resimlerin yanı sıra tavanında yer alan eski Mısır dilinde yer alan yazıtlar da ziyaretçilerde merak uyandırıyor. Genel olarak mimari yapısı ve güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan tarihi bir yapı." dedi.

Mezarların tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanıyor

Mısır Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bölge 12. Firavun hanedanlığına mensup Kral I. Senusret (MÖ 1965-1920) döneminde yaşamış olan Amenhotep ve Kral II. Amenhotep ile II. Senusret'in döneminde yaşayan IV. Khnumhotep'in mezarlarına ev sahipliği yapıyor.

Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik mezarlığın MÖ 2055-1650 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor.

Etiketler : 12. Firavun hanedanlığı Mısır Turizm Bakanlığı Amenhotep ve Kral II. Amenhotep
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