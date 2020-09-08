Mimar Sinan inşaa etmişti... Restore edilen Rüstem Paşa Kervansarayı, hizmet vermeye başladı

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08 Eylül 2020 Salı 17:28:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 17:28:00

Mimar Sinan inşaa etmişti... Restore edilen Rüstempaşa Kervansarayı, hizmet vermeye başladı

Kaynak: TRTHaber

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Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen ve işletmecisi tarafından restore edilen kervansaray, hizmet vermeye başladı.

Edirne'de restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstempaşa Kervansarayı, konaklama ve restoran hizmeti kapsamında müşterilerini ağırlıyor.

Edirne'de Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstempaşa Kervansarayı, işletmecisi tarafından restore ettirildi.

Misafirlerine konaklama ve restoran hizmeti veren, dikdörtgen avlunun çevresinde iki katlı odaların bulunduğu kervansaray, görkemiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İşletme Müdürü Yusuf Çavdar, Osmanlı yadigarı kervansarayı tarihe sadık kalarak restore ettirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 yıllık restorasyon sürecinin ardından tarihi yapıyı konuklarına açtıklarını belirten Çavdar, "1561 yılında yapılan tarihi kervansaray günümüze kadar farklı hizmetler vermiş. Biz de burada konuklarımıza tarihi anlatmayı değil, tarihi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yusuf Çavdar, restorasyon sonrası kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yapıya hayran kaldığını anlattı.

Edirne'nin jeopolitik konumu dolayısıyla geçmişten günümüze Balkanların en önemli şehirlerden olduğunu belirten Çavdar, şunları söyledi:

"Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında olması dolayısıyla Balkan ülkelerinde yaşayanların ziyaret etmek istediği şehirlerin başında geliyor. Buradan gelenler Edirne'de birkaç gün geçirip alışverişlerini yapıp giderler. Aslında bu kervansarayın yapılma amacı ticaret ve konaklama. Biz de bu amaca uygun hizmet vermeye çalışıyoruz."  

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