451 yıldır Müslümanların ibadet ettiği cami, kentin meydanına da ayrı bir güzellik katıyor. Caminin etrafında bulunan hamam, mezarlık ve külliye zamanla yok olurken, `Ağırnaslı Sinan` olarak bilinen Mimar Sinan'ın eseri olan Kurşunlu Camii'ni tarihçiler de sık sık ziyaret ediyor.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, şöyle konuştu:

"Dönemin en büyük mimarlarından ve adını hala konuştuğumuz simge isim Ağırnaslı Sinan'ın tüm coğrafyada olduğu gibi Kayseri'de de yapmış olduğu eserler var. Aslında bu eserler zaman içerisinde tahribata uğrayarak ya da değerleri bilinmeyerek muhafaza edilememiş. Şu anda yanında bulunduğumuz cami Kurşunlu Camii olarak ya da Hacı Ahmet Paşa Camii olarak bilinmektedir. Kayseri'de Mimar Sinan'ın yaptığı veya Sinan okulunun onayından geçerek burada yapılan bir yapı. Tarih olarak 1573 yılında yapıldığını biliyoruz. Literatürden edindiğimiz bilgiye göre kitabesiyle yapım tarihi arasında bir uyuşmazlık var. Ancak genel olarak literatür 1573 yılını kabul etmiş. Mimar Sinan'ın 10'dan fazla Kayseri'de kendi döneminde yapılan eseri var. Ancak ayakta kalan ve halen kullanılan belki de tek yapısı Kurşunlu Camii."

Özsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağırnas'ta bir de Sinan Vakfı tarafından yaptırılan bir çeşme var. Bu çeşmenin de ayakta olduğunu görüyoruz. Ancak cami herkes tarafından bilindiği için ve şehir merkezinde olduğu için çok ön plana çıkmaktadır. Hacı Ahmet Paşa Şam'da valilik yapmış birisi. İstanbul'da Mimar Sinan'ın baş mimarlığı zamanında çok fazla sipariş aldığını görüyoruz. Vezirlerden, devlet adamlarından, sultanlardan, padişahtan sürekli sipariş alıyor. Cami, kervansaray, köprü siparişleri alıyor. Bu dönemde Hacı Ahmet Paşa'nın da Sinan'a bu siparişi verdiğini anlıyoruz. Ancak İstanbul'da değil, Kayseri'de kendi memleketinde yapmasını istiyor. 1573 yılından önce caminin inşaatının başladığını biliyoruz. Aynı anda devam eden birçok eser var. Tabii İstanbul'daki çok önemli bazı inşaatların başında Sinan'ın olduğunu bizzat görüyoruz ama Sinan'ın onayından geçip, coğrafyada inşa edilen yapılar da var. Kurşunlu Camii de onlardan bir tanesi. Burada kalan tek cami. Halbuki burası önceden beri hamamı olan, mektebi olan bir külliye, hatta etrafında da bir mezarlığı var. Bunlar tabii ki zaman içerisinde yok olmuş. Sadece dini yapı olarak cami kalmış durumda"