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02 Aralık 2022 Cuma 18:35:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 18:36:00

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu!

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Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Star Gazetesi tarafından 9. kez düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri" Başkan Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlendi. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluştu.

"Yük kimin omuzunda?" sloganıyla düzenlenen programında açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "2022 Necip Fazıl Ödülleri" hakkında düşüncelerini aktardı.

Programın açılışın konuşan Albayrak, "Kim var diye sorulduğu zaman; ben varım diyen bu sorunun cevabını veriyor. " ifadelerini kullandı.

Programın teması olan "Yük kimin omuzunda?" sorusuna cevap veren Albayrak, "Üzerinde çok konuşulacak bir konu aslında. Kısa olarak orada çok güzel cevap veriliyor o soruya. ayak izleri var 'yük kimin omuzunda?' sorusu soruluyor, orada ayak izleri var, ayak izleri sizi kabine götürüyor. Bu sorunun cevabını bulmak için kabine giriyorsunuz. Kabine girdiğinizde kabinin çeperlerinde bakıyorsunuz kendinizi görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki 'yük benim omuzumdaymış' diyorsunuz. Kim var diye etrafa baktığınızda anlıyorsunuz." dedi.

Üstadın bugünlere ilaç olacak söylemlerini anlayan, dinleyen gençlerin, sağlam yere basan gençler olduğunu gördüğünü dile getiren Albayrak, "Üniversiteyi İstanbul'da okudum. Tam o zaman hengâmeli bir dönem. O dönem hakikaten garipti. Milliyetçi, maneviyatlı gençlerdik. O dönemde Üstad Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu bizler için güç kaynağıydı. Şimdi kaynak çoğaldı, imkan çoğaldı ama bence bu asıl tabiri caiz ise ana renk noktalara hala ihtiyaç var. " dedi.

"BU ÖDÜLÜN ŞAHSIMA VERİLMESİNDEN ŞEREF DUYDUM"

Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Ressam İlhamı Atalay "Bu ödülün şahsıma verilmesinden şeref duydum. Bu camiada bir ressama ödül verilmesi şimdiye kadar görülmemiş bir şey." dedi.

"NESİLLER ARASI GEÇİŞİ NECİP FAZIL KENDİ HAYATINDA DA YAŞADI"

Necip Fazıl İlk Eser Ödülü'ne layık görülen Şair Can Acer, "Nesiller arası geçişi Necip Fazıl kendi hayatında da yaşadı. Kuşatılmışlığı açabilmek için, bu tarz organizasyonlar önemli." şeklinde konuştu.

İŞTE NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2022 SAHİPLERİ;

- 9. Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne Mehmet Can Doğan layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Yük Kimin Omzunda?" temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu.

2 Aralık Cuma günü saat 19.00'da 24 TV'de canlı yayınlanan ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

GECENİN TEMASI 'YÜK KİMİN OMZUNDA?'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç', 2021 yılında ise 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'Yük Kimin Omzunda?' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunulacak.

Reklam filminde 'Yük Kimin Omzunda?' temasına şöyle vurgu yapıldı;

"Köpükten gövdesiyle, kurşundan ağır yüklere talip olanların yoludur bu. Bir kanarya güç yetirir, bin bir başlı kartalı taşımaya. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Zafere giden yolda, yük kimin omzunda?"

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2022 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2022

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mehmet Can Doğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Ayşegül Genç

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Mustafa Özel

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Elif Genç

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Can Acer

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Elçin İlyasoğlu Efendiyev

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İlhami Atalay

Etiketler : star gazetesi necip fazıl ödülleri kültür ve turizm bakanlığı
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