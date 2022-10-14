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“Mezarlık” Dizisi Büyük İlgi Gördü, Oyuncu Efe Uysal İle Röportaj Yapıldı
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14 Ekim 2022 Cuma 11:04:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 11:04:00

“Mezarlık” Dizisi Büyük İlgi Gördü, Oyuncu Efe Uysal İle Röportaj Yapıldı

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İzleyicilerine ders verme niteliğinde, derin anlamlar taşıyan dizi ve filmler üretilmeye devam ediliyor. Yeni dizilerden biri olan “Mezarlık” dizisi, son zamanlarda izleyici dünyasının oldukça dikkatini çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu. Mezarlık dizisinde “Umut” adıyla rol oynayan oyuncu Efe Uysal, bu dizide izleyicilerin gözdesi olmayı başardı.

Ölen bir kadının oğlu rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Efe Uysal, yapılan röportajlarda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Oyuncuya kariyer hedefleri, dizi hakkındaki görüşleri, oynadığı rol ve sektör için fikirleri soruldu. Efe Uysal şu anda aktif olarak iş dünyasında bulunduğunu, aynı zamanda oyunculuk kariyerini de devam ettirmek istediğini dile getirdi. Mezarlık dizisinde rol alan oyuncu, dizi hakkındaki görüşlerini de kayda değer cümlelerle ifade etti. Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinden sonra farklı bir projede yer almak isteyip istemeyeceği soruldu.

Efe Uysal: "Netflix Ekibi Çığır Aşmış Bir Ekip, Saygı Duyuyorum!"

Mezarlık dizisindeki rolünden memnun olduğunu ve adeta bir sosyal sorumluluk olduğunu belirten Uysal'a yöneltilen "Netflix'te, farklı bir yapımda rol oynamak ister miydiniz?" sorusuna karşın oyuncunun açıklaması;

"Netflix, gerçekten kalite konusunda çığır aşmış bir platform. Keza set ekibi de aynı şekilde harika çalışmalara imza atmayı başarıyor. Oyunculara saygılı, set çekimlerinin eğlenceyle dolu geçtiği Netflix ekibinde yer almaya devam etmeyi tabii ki isterim." şeklinde oldu.

Oyunculuk Kariyerindeki İlk Rolü "Umut" Oldu

Efe Uysal'ın oyunculuk dünyasında attığı ilk adım, Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisi ile başladı. Artan kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarına dikkat çeken bu dizide Uysal, ölen bir kadının oğlu olarak ekranlara geliyor. Dizideki rolünün kendisine çok şey katacağını, bu dizinin adeta bir ders verme niteliği taşıdığını savunan Uysal'ın kariyerindeki ilk rolüne karşın sözleri şu şekilde;

- "Her insan, kendisinin inandığı basamakları tırmanmak için çabalar. İnandığı şeylerin gerçekleşmesi için uğraşır. Ben Netflix'teki bu dizide rol aldım ve dizide kendimi izleyebiliyorum. Buna evrenin pozitif geri dönüşü diyebiliriz. Başarmak gerçekten inanmak ve istemekle alakalı! Gerçekten, çok istemekle alakalı. Bu yüzden oynadığım ilk rol ve elde ettiğim başarı beni mutlu ediyor diyebiliriz."

"Gelecekte Çağan Irmak, Çağatay Ulusoy İle Çalışmak İsterim!"

Oyuncunun gelecekteki hedefleri ve birlikte çalışmak isteyeceği yönetmenler, oyuncular kimler sorusuna karşın "Başta Çağan Irmak ile çalışmak isterim. Çağan Irmak'ın başarılı baş yapıtlarının yanı sıra harika bir sinema gözü bulunuyor. Bu sektöre bakış açısı beni cezbediyor. Kendisi, bu sektörde saygı duyduğum ve sevdiğim bir isimdir. Ayrıca oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy gibi isimleri örnek verebilirim. Bu oyuncuların rol aldığı karakterler ile izleyicilere karşı duygu geçişlerini yansıtma konusundaki başarıları, beni kendilerini örnek almaya itiyor. Duayenleri konuşacak olursak Haluk Bilginer mesela, gerçekten yorumsuz..." şeklinde yanıtları kayıt edildi. Efe Uysal'ın sektördeki hedeflerine ve ilk aldığı roldeki başarılarına bakılırsa kalıcı isimlerden biri olacağı görülüyor.

Etiketler : Efe Uysal oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Çağatay Ulusoy
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