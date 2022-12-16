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16 Aralık 2022 Cuma 14:16:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 14:16:00

Mevlana dünyanın farklı yerlerinden gelen turistleri Konya'da bir araya getiriyor

Kaynak: AA

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Konya'da bu yıl "dostluk vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak için kente gelen çok sayıda yabancı turist, etkinlikleri takip ediyor.

Her yıl Mevlana'yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen ziyaretçiler, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uydu.

Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için gerçekleştirilen etkinliklere katılan turistler, kentin tarihi yerlerini de geziyor.

İran'dan gelen ve edebiyat öğretmeni olduğunu belirten 37 yaşındaki Parniyan Mohtasham, sekizinci kez törenlere geldiğini, bu yıl ki törenleri çok beğendiğini dile getirdi.


ABD'den törenlere katılmak üzere gelen Pakistan kökenli bilgisayar mühendisi Tarık Hezal ise ilk kez Konya'yı ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretçiler sema programlarından etkilendi

Hayatı boyunca hep Konya'ya gelmek istediğini aktaran Hezal, "Bu akşam Sema Ayin-i Şerifi'ni izleyeceğim. Ben Mevlana'nın ruhani eğitiminin yoğun olduğu bir bölgede doğdum. Mesneviyi okudum, çocuklarıma da anlattım. Buradaki duygularımı size anlatmam inanın çok zor. Mevlana bize modern dünyada kaybettiğimiz İslam'ın ruhunu anlatıyor. Biz bunları yeniden İslam ile yaşamalıyız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İran'dan eşiyle gelen 40 yaşındaki iş insanı Salih Muazzinzade, "Gerçekten burada olmak harika bir şey. İnsanlar çok nazik, dün Sema Ayin-i Şerifi izledim, çok güzeldi. Mevlana elbette büyük bir ruhani lider, onun yazdığı şiirler çok güzel. Türkiye'ye tekrar geleceğim." diye konuştu.

Törenlere İngiltere'den arkadaşıyla gelen iş insanı Bangladeş asıllı Muhammed Chondkry, duygularını şöyle paylaştı:

"Sema Ayin-i Şerifi izlemeye gideceğiz. Allah'a şükür bilet bulduk. Dönünce buranın nasıl harika bir şehir olduğunu tüm arkadaşlarıma anlatacağım. Kalbim gerçekten burada kalacak. Mevlana'nın yazdığı kitaplarını okuyorum. Konya ve Mevlana için herkes buraya gelmeli, burada olmalı, mutlaka bu havayı teneffüs etmeli. İnsanlar gerçek aşk ve hakikati anlamak için burayı görmeli, herkese çağrım lütfen buraya gelin ve burayı görün ve anlattıklarımı kendiniz hissedin."

İngiltere'den gelen Azhar İslam, Mevlana için "Burası benim için gerçekten Allah aşkı. Mevlana'yı ilk kez hayatımda öğrenciyken duydum. 10 yıldır gelmeyi planlıyordum, nihayet bu sene gelebildim." dedi.

ABD'den gelen Yusuf Jackson ise Mevlana'yı tanıdıktan kısa bir süre sonra Müslüman olduğunu vurgulayarak, "Törenlerde olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Herkese buraya gelmesini, bu havayı solumasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Etiketler : Mevlana Azhar İslam Sema Ayin-i Şerifi
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