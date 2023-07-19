Mercan Dede ve Sabahat Akkiraz, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, iki müzisyen, Beşiktaş Kültür Merkezi Yaz Etkinlikleri kapsamında aynı sahneyi paylaşacak.

Uniq Açıkhava'da, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek konser, sufi müziğinin geleneğiyle çağdaş müziğin tınılarını birleştirmeyi hedefleyen "Mercan Dede Ensemble" projesinin bir parçası olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan Dede, "Doğu ve Batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuvarla sizlerle birlikte olacağız. Sesi ve sanatı ile her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz ile birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.