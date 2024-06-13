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13 Haziran 2024 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 15:49:00

Megadeth rüzgarı İstanbul'da esti!

Kaynak: AA

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ABD'li metal müzik grubu Megadeth, İstanbul'da konser verdi. Küçük Çiftlik Park'ta düzenlene konsere, binlerce müzik sever adeta akın etti.

Thrash metal türünün öncülerinden kabul edilen ABD'Li ünlü metal müzik grubu Megadeth, İstanbul'da konser düzenledi.

Grubun kurucusu, ritim gitaristi ve solisti Dave Mustaine, sahnede yaptığı konuşmada uzun yıllar sonra yeniden Türkiye'de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Mustaine şöyle konuştu:

"Bugün bizden önce alt grup çıkmayacağını öğrendik. Bu yüzden sizin için ekstra parçalar çalacağız."

Yaklaşık 2 saat süren Megadeth konseri, "Holy Wars... The Punishment Due" şarkısıyla son buldu.

Megadeth en son 4 Ağustos 2014'te İstanbul'da konser vermişti.

Etiketler : megadeth istanbul konser
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