Megadeth rüzgarı İstanbul'da esti!

Thrash metal türünün öncülerinden kabul edilen ABD'Li ünlü metal müzik grubu Megadeth, İstanbul'da konser düzenledi.

Grubun kurucusu, ritim gitaristi ve solisti Dave Mustaine, sahnede yaptığı konuşmada uzun yıllar sonra yeniden Türkiye'de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Mustaine şöyle konuştu:

"Bugün bizden önce alt grup çıkmayacağını öğrendik. Bu yüzden sizin için ekstra parçalar çalacağız."



Yaklaşık 2 saat süren Megadeth konseri, "Holy Wars... The Punishment Due" şarkısıyla son buldu.

Megadeth en son 4 Ağustos 2014'te İstanbul'da konser vermişti.