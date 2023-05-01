Ordu Caddesi'nde inşaatına 2021'de 2 bin 30 metrekare kapalı alan olarak başlanan müze, ziyaretçilere hazırlanıyor.

Müzede sergilenmek üzere, Paleolitik Döneme kadar uzanan eserlerle Tunç Çağı, Urartu, Pers, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden yaklaşık 350 parça eser yerleştirildi.

Engellilerin de unutulmadığı Erzincan Müzesi'ndeki eserleri, görme engelliler sesli betimlemeyle öğrenebilecek.

Mayıs ayı içinde açılacak müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu "Sanal Müze" sistemine dahil edilecek.

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen, yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin izleri de müzede sergilenecek.

Depremde kısmen veya tamamen yıkılan tarihi yapıların maketleriyle o dönemki gazeteler ve görüntülerin de yer alacağı özel bir sergi alanı oluşturuldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, AA muhabirine, müzeyi yakın zamanda vatandaşların ziyaretine açacaklarını söyledi.

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Gönültaş, Tunç çağlarından günümüze kadar gelen eserlerle bakırcılıktan yörenin geleneksel kıyafetlerine kadar pek çok dönemi yansıtan eserlerin müzede sergileneceğini kaydetti.

Erzincan Müzesi'ni diğerlerinden ayıran en büyük özelliğinin ise deprem sergisi olduğunu vurgulayan Gönültaş, şöyle devam etti:

"Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından kent hafızasının oluşması nedeniyle müzede depremle ilgili bir bölümümüz de olacak. Kentin kültürel miraslarından olan, kısmen veya tamamen yıkılan tarihi yapıların maketlerini burada sergileyeceğiz. Yine o dönemin gazete kupürleri ile videoların da bulunduğu bir alan da olacak. Türkiye'de bir ilk olacak. İlk defa müzemizde o kentin depremle ilgili tarihini yansıtacak bölümü burada sergilemiş olacağız."

Müzenin, Erzincan'ın doğasına ve yöre mimarisine uygun bir şekilde tasarlandığını ifade eden Gönültaş, "Erzincan'da 20 yıl önce burada öğrenci olarak Altıntepe'de bilimsel kazı çalışmalarına katılmıştım. O dönem kazıda bulduğumuz eserleri bugün 20 yıl aranın ardından ilk defa açtığımız bu müzede sergiliyor olmamız bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah daha fazla yapılacak kazılarla bu müzenin teşhirini de zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İKİ YILDA AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRİLDİ



İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Erzincan Valiliğinin ortak çalışmasıyla iki yıl gibi kısa bir sürede müzeyi açılışa hazır hale getirdiklerini aktardı.

İki büyük depremle yıkılan Erzincan'ın o acıları içinde hissetmiş illerden biri olduğunu anımsatan Heb, müzecilikte ilk olacak çalışmayla, kentin geçmişinde depremde kaybettiği eserlerin sergilendiği bir alan olacağını dile getirdi.

Kentte yapılacak kazılarda bulunan tarihi eserlerin yeni kurulan müzede sergileneceğine dikkati çeken Heb, "Geçmiş dönemlerde Altıntepe'de kazılar sonrası çıkarılmış birçok eser Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne sergilenmekte. Müzemizin olması bize şu avantaj sağlayacak. Bundan sonraki günlerde illimizde çıkarılacak herhangi değerli bir eser, artık başka bir şehirde değil, kendi topraklarında Erzincan'ımızdaki müzemizde sergilenecek." diye konuştu.

"SANAL MÜZE" SAYESİNDE DE GEZİLECEK



Heb, butik tarzda engelsiz olarak inşa edilen müzede, görme ve bedensel engelli vatandaşların rahatça gezip bilgi sahibi olabileceği sesli rehberlik sistemi gibi kolaylıkların da olacağını belirtti.

Müze açıldıktan sonra Sanal Müze sistemine dahil edileceğini bildiren Arda Heb, "Dünyanın neresinde olursanız olun Bakanlığımızın Sanal Müze sistemi üzerinden insanlar müzenin içerisini gezip görebilecek. Şu anda Bakanlığımız uhdesinde sanal müze sisteminde gezilip görülebilecek 60'a yakın müze bulunmaktadır." dedi.