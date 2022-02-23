Mavzer 25 Şubat'ta vizyona girecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin oyuncu kadrosunda Serhat Kılıç, Ozan Çelik, Seda Türkmen, Burçak Dilekli, Ahmet Aydın ve İbrahim Kalkan yer alıyor.

Özcan, ilk kez yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve Orta Anadolu'da geçen bir hikayeyi anlattığı "Mavzer"in hikayesini, çekim aşamasını, festival yolculuğunu ve vizyon beklentisini anlattı.

Daha önceki yazdığı senaryolarda kendisine hep "Bunu nasıl çekerim?" diye sorduğunu belirten Özcan, yönetmen olmayı, kendi senaryosunu çekmeyi her zaman düşündüğünü söyledi.

Özcan, "Mavzer"in kendi doğduğu ve büyüdüğü coğrafyaya ait izler taşıdığına işaret ederek, "Amcalarımdan, babamdan, annemden dinlediğim hikayeleri bir araya getiren bir hikaye formatı üzerine çalıştım ve Mavzer böyle ortaya çıktı. Ben film izlemeyi kitap seçmeye benzetiyorum. Mesela her gün 50 bin tane kitap yayınlanır ama nitelikli kitapların çoğunluğu birçok kişi tarafından bilinmez. Seyircinin film seçmesini de bu yönden değerlendiriyorum." diye konuştu.

Seyirci bu hikayeden kendine pay çıkarabilecek"

Mavzer'i "İzleyicinin iki kardeşle bir kurt arasında geçen bir hikayeden kendine pay çıkarabileceği ve ne bulacağını sorgulayacağı bir film" olarak tanımlayan Fatih Özcan, çekim süreci ve çekim yerlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Doğadan çok uzaklaştık. Artık büyük dağları görmek, hayvanları tahayyül etmek şehirde yaşayan insan için ibret ve öğüt olma vasfını yitirdi. Mavzer belki de küçücük bir köyde küçücük bir ailenin içerisinde bile bugün görmediğimiz o ormanlar, dağlar, dereler ve tepelerin de bir kimliği olduğunu, hayvanların da bir yaşam alanı olduğunu anlatan bir film. Çünkü bizim temel problemimiz had bilmememiz. Kimiz, neyiz, nerede yaşıyoruz? Coğrafi sınırlar haricinde kimlik sınırlarımız neler? Bence film bitince seyircinin aklında kalacakları şeyler çok da çabuk unutacakları şeyler olmayacak."

Özcan, Hazreti Adem'den itibaren insanların "Hangimizin varlık alanı daha büyük?", "Hangimiz daha çok varız?" soruları etrafında doyumsuz bir rekabette olduğuna dikkati çekerek, filmde de insan-doğa ilişkisi üzerinden evrensel bir hikayeyi anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

MAVZER

Sinopsis: Veysi, bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının bulunduğu ağıla gider. O esnada bir kurt sürüsü ağıla saldırır ve Veysi'nin koyunlarının büyük bir kısmı telef olur. Saldırı sonrasında koyunlarını ve kendisini korumak için bir Mavzer edinmeyi kafasına koyan Veysi, kasabadaki silah satıcısından bir söz alır. Silah satıcısı, eğer kurtlardan bir kaçını öldürürse Mavzer'i hediye edeceğini söyler. Veysi kurtların peşine düşer. Dişi ve yavru kurdu vurmayı başaran Veysi gururla köyüne döner. Ardından kendisini kardeşi ile girdiği bir miras kavgasında bulur. Dişisini ve yavrusunu kaybeden erkek kurt da bu kavgadaki yerini alacaktır.

Film Ekibi: Yönetmen, senaryo yazarı: Fatih Özcan Yapımcı: Enes Erbay Görüntü yönetmeni: Orçun Özkılınç Kamera asistanı: Abdulkadir Saklı, Emin Ballı Kurgu: Naim Kanat Kurgu asistanı: Orhan Özkan Sanat Yönetmeni: Vahap Ayhan Sanat asistanı: Ömer Fidan, Medeni Gezen Yapım koordinatörü: Tonguç Dikmen Yapım asistanı: Elif Daşkaya Ses Kayıt: Orçin İnceoğlu Ses Tasarım: Sertaç Toksöz, Yalın Özgencil Renk: Cenk Erol, Çağrı Özdal Müzik: Mine Pakel

Görünürlük Sıralamasına Göre Oyuncular: Serhat Kılıç, Ozan Çelik, Ahmet Aydın, Seda Türkmen, Burçak Dilekli, İbrahim Kalkan, Erengül Öztürk, Kemal Zeydan

Fatih Özcan'ın Biofilmografisi: 30 Mart 1984'de Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Karaman'da lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini İstanbul üniversitesi Felsefe ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. 2002 yılından beri uzun metraj film yapım ve yönetmenlik, belgesel proje yapım tasarım, metin ve senaryo yazarı olarak çalışmakta ve ilk uzun metraj filmi MAVZER'in yapım sürecine dair çalışmalarını sürdürmektedir.

Filmografi: - Tahrandan Kaçış (Senarist, Sinema Filmi, 2017) - Ay Dede (Sinema Filmi, 2016) - Seddülbahir 32 Saat (Senarist, TRT 1, 2015) - Son Çıkış (Senarist, TRT 1, 2015) - Diğer Yarım (Senarist, ATV, 2014) - İhtiyar Kurtlar (Senarist, Sinema Filmi)

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