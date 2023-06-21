Mavi bayraklı Kızkalesi, bayram tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde turizm sezonu sürüyor.

Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli bir çevrenin sembolü olan "mavi bayrak" sahibi plajdaki tesisler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Mavinin eşsiz tonlarına ev sahipliği yapan, 2 kilometre uzunluğu ve 55 metre genişliğindeki taşsız kumsalıyla dikkati çeken turizm bölgesinde, tesislerin bayram tatili dolayısıyla büyük ölçüde dolması işletmelerin yüzünü güldürdü.

Su sporlarının da yapılabildiği bölgedeki otellerde bayram tatili öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

"Rezervasyonlar yüzde 100'e ulaşmak üzere"

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, 9 günlük bayram tatilinin bölgedeki işletmecileri sevindirdiğini söyledi.

Haziranın sonlarına doğru turizmde hareketliliğin başladığını aktaran Öztop, "Turizmciler olarak bayram tatili kararından dolayı son derece mutluyuz. 9 günü dolu dolu geçireceğiz. Otellerimiz ve işletmelerimizde bayram için alınan rezervasyonlar yüzde 100'e ulaşmak üzere." dedi.

Öztop, bölgede günler önce tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"9 günlük tatili bayram gibi geçirip, gelen misafirlerimizi son derece memnun edip kendilerini uğurlayacağız. İşletmelerimizin altyapısındaki sıkıntılar giderildi. Herkes hazır, bayramı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızkalesi çok güzel bir yer. Kalemiz denizin ortasında, eşi benzeri gerçekten yok. Çevremizde tarihi ve turistik mekanların sayısı çok fazla. Sadece kum, deniz ve güneşi pazarlamıyoruz. Tatillerini zenginleştirmek isteyen misafirlerimiz farklı destinasyonlara yönelebilirler. Yakın bölgemizde kuş cenneti, rafting, dalış sporları ve Yörük kültürü var. Herkesi bayram için Kızkalesi'ne bekliyoruz."

Bayramdaki doluluk oranlarının sezona yansıması bekleniyor

Turizm merkezindeki 250 kişi kapasiteli bir otelin yöneticisi Mehmet Tatlı da bayram tatilinin bölgedeki turizm sezonuna olumlu yansıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okulların kapanmasıyla bölgede yavaş yavaş hareketlenme başlamıştı. Şu anda doluluk oranımız yüzde 30 civarlarında. Bayramla doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaşacağını düşünüyoruz. Bayramdan sonra da okullar açılana kadar sezonun bu şekilde sürmesini temenni ediyoruz. Bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesi bizim için çok iyi oldu. Kızkalesi güzel, aile ortamı bulunan, mavi bayrağa sahip, yerli turizme hitap eden ve fiyat olarak uygun bir tatil bölgesi. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz."