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08 Ocak 2021 Cuma 07:01:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 17:49:00

Maraş'ın 'İkindi Yazıları'

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Modern Belediyecilik, bir şehrin alt ve üst yapılarını düzenlemek kadar, soyut ve somut kültürel mirasın korunup yaşatılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlamayı da gerekli kılıyor.

Bu manada dünyanın pek çok yerinde şehirler ‘marka’ olabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Söz gelimi Gaziantep ve Hatay gastronomi alanında dünyanın parlayan yıldızlarından biri olduysa, bunu ileri görüşlü, yatırımcı belediyecilik anlayışına borçlu.

Aynı şekilde Kahramanmaraş Belediyesi de bir ilke imza atarak, UNESCO nezdinde ‘edebiyat şehri’ unvanıyla anılmak için bir dizi girişim başlattı.

Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarının doğduğu ya da bir dönem yaşadığı Maraş, şair Sezai Karakoç’un deyimiyle ‘çocuk yüreğinin ateş aldığı’ yer oldu.

Maraş, Necip Fazıl’dan Cahit Zarifoğlu’na, Nuri Pakdil’den Rasim Özdenören’e, Türk edebiyat dünyasının köşetaşı pek çok usta ismi ülkemize armağan etti.

Edebiyat dergiciliğinde de hatırı sayılır bir yeri var bu bereketli toprağın...

Maraş’ın efsane dergilerinden birinin adı İkindi Yazıları’dır.

1985-1994 yılları arasında 131 sayı olarak yayınlanan dergi Andırın Postası gazetesinin eki olarak, taşradan Türkiye’ye açılan bir edebiyat penceresiydi.

Nice genç kalem ilk heyecanlı şiirlerini İkindi Yazıları’nda neşretti, orada nefes aldı, büyüdü, serpildi, meyve veren ağaca dönüştü zamanla...

Rahmetli Nedim Ali Zengin’in yanı sıra Kamil Aydoğan’ın da çıkartılışında katkıda bulunduğu bir dergi olarak, İkindi Yazıları, sarı sayfalarıyla hafızalarda yer etmişti…

İşte bu güzel edebiyat bahçesinin yaprakları yeniden, şöyle bir havalandırıldı...

Nicelerinin yüreğindeki yazma aşkını ateşleyen bu derginin, tıpkıbasımı yapıldı; Kahramanmaraş Belediyesi tarafından...

Bu güzel arşiv çalışması, edebiyat dünyasına hayırlı olsun.

Maraş’tan bir başka güzel haber ise Yitiksöz ve Evvelahir dergilerinin yayın hayatına başlaması oldu.

Şöyle bir söz vardır; yazarlar ve şairler, içine doğdukları, yaşadıkları toprakların mayasını taşır.

Maraş’ın edebiyat alperenlerinden şair ve yazar Duran Boz, Anadolu’nun mayasını yüreğinde taşıyan isimlerden.

Onun yayın yönetmenliğinde çıkan Yitiksöz, kağıt ve baskı kalitesinden içerik sunumuna kadar özenle hazırlanmış bir edebiyat dergisi.

İki ayda bir çıkıyor.

Sayfalarında, geleneğin ve güncelin nabzı birlikte atıyor.

Yitiksöz, genç yetenekleri keşfetme girişiminin Anadolu’daki yeni adresi olmayı umuyor.

Tıpkı, bir zamanlar Hamle dergisinin, İkindi Yazıları’nın olduğu gibi...

Okumayı, yazmayı, düşünmeyi, özgün yaşantılar biriktirmeyi seçenlere sayfalarını açıyor.

Bir diğer dergi, Evvelahir ise şiir, şehir ve Maraş’a adanmış iki aylık kültür sanat dergisi.

Ve bir kitap...

Yine Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları’ndan çıkan güzel, anlamlı, derinlikli bir ‘Okuma Atlası’ var elimizde.

Duran Boz’un yayına hazırladığı Okuma Atlası adlı kitap, edebiyatımıza yön veren pek çok yazarın okumak, yazmak, okuduğunu anlamak ve unutamadıkları kitaplar üzerine kaleme aldıkları metinlerden oluşan bir ‘gül deste’ niteliğinde.

‘Neden kitap okumalıyız’ sorusuna en güzel cevabı veren bir kitap aynı zamanda.

Bu bakımdan gençler için de bir deniz feneri adeta...

Okuya yaza yaşayanların dünyasına açılan eser, tüm kitap dostlarının ilgisini çekecektir kuşkusuz…

Yazar Duran Boz ile Kahramanmaraş’ın tarihi sokaklarında geçen yaz kısa bir gezinti yaptık.

BEDİR ACAR

Etiketler : Yazar Duran Boz Bedir Acar Okuma Atlası adlı kitap Kahramanmaraş Belediyesi
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