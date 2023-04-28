Malatya'da depremzede çocuklarla buluşacaklar

Yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu'nun oturduğu 'Büyük Macera Hazine Peşinde' filminin galası Kanyon'da gerçekleşti. Filmin oyuncularının tam kadro katıldığı gala gecesine Ceren Benderllioğlu, Berat Efe Parlar, Atılay ve Banu Karagöz gibi isimler katıldı. Gala gecesinin ikinci de depremzede çocuklar için Malatya'da yapılacak.