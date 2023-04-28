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28 Nisan 2023 Cuma 12:16:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 12:16:00

Malatya'da depremzede çocuklarla buluşacaklar

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'Büyük Macera Hazine Peşinde' filminin galası Kanyon'da gerçekleşti.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu'nun oturduğu 'Büyük Macera Hazine Peşinde' filminin galası Kanyon'da gerçekleşti. Filmin oyuncularının tam kadro katıldığı gala gecesine Ceren Benderllioğlu, Berat Efe Parlar, Atılay ve Banu Karagöz gibi isimler katıldı. Gala gecesinin ikinci de depremzede çocuklar için Malatya'da yapılacak.

Etiketler : büyük macera hazine peşinde malatya depremzede gala
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