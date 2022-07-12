‘Mahzuni Şerif' anısına festival düzenlenecek

Bu yılki festivalimizin ana teması bölgemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Aşık Mahzuni Şerif olacak. Konserlerde ve diğer etkinliklerde, onun türkülerine ve eserlerine dair izler yer alacak. Festivalin Kervanhan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Hayali olmayan insanlar, aslında yeryüzünde iddiası olmayan insanlardır. Elbistan Festivalinde de beklentilerimiz ve hayallerimiz var. Bu şehrin makus bir sıçrama serüveni var. Büyük hedefleri olan bir şehir. Sektörleri büyütmek, ihracatçı firmalara sahip olmak, firmalarımızı Türkiye'nin büyük firmaları arasına girdirmek gibi bir hedefimiz var. Bu kolay değil ama büyük hayaller kurarak; o hayali gerçekleştirmek için birçok çaba harcıyoruz. Bunlar tek başına olmuyor. Beraberinde bazı şeyler gerekiyor. Bu da şehrin tanınması, sektörün tanınması ve kentteki ekonominin birleşmesi ile olur. Biz, kentimizin ismini hem ulusal hem de küresel ölçekte tanıtalım istiyoruz" dedi.