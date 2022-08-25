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25 Ağustos 2022 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 11:19:00

Macera filmi "Avatar" yeniden 4K olarak 23 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak

Kaynak: AA

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James Cameron'un Oscar ödüllü filmi "Avatar", 4K HDR olarak yeniden 23 Eylül'de vizyona girecek.

İlk kez 2009 yılında gösterime sunulan ve tüm zamanların en başarılı filmi olarak gösterilen yapımın başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez ve Sigourney Weaver yer alıyor.

Filmin yapımcılığını ise James Cameron ve Jon Landau üstleniyor.

"En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" de dahil dokuz dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen film, "En İyi Sinematografi", "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç Oscar kazanmıştı.

Filmin devam halkası "Avatar: Suyun Yolu" ise 16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlk filmde yer alan olayların ardından geçen 13 yıldan sonra sonra "Avatar: Suyun Yolu", Sully ailesinin hikayesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıklar

Etiketler : Zoe Saldana Avatar: Suyun Yolu James Cameron ve Jon Landau
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