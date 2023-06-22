Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi temsil eden "Açık Yapıt", Public Award'ı kazandı

Bianelde Türkiye'yi, sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut'un performatif bir mekan tasarımı olan ve başkent Londra'daki Somerset House'un avlusunda sergilenen "Açık Yapıt" adlı çalışması temsil etti.

Akustik ve mimari danışmanlığını Celaleddin Çelik'in üstlendiği projede, inşaat mühendisi Mehmet Selim Ökten ile Erdem Kazım Demirkıran, Emrah Bural ve Asude Nur Sancaktutan yer aldı.

Bulut'un çalışması, 40'tan fazla sanatçının eserleri arasında halk oylamasıyla birinci seçilerek, Public Award'ı kazandı.

Bulut'a ödülü, bianelin yapıldığı ünlü sanat merkezi Somerset House'da düzenlenen törende takdim edildi.

Törene, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş da katıldı.

Sefire Ertaş, Bulut'u tebrik etti.

Bu yılki teması "Küresel Oyun: İş Birliklerini Yeniden Eşleme" olarak belirlenen bienal 25 Haziran'a kadar sürecek.