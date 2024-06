Kültür Yolu Festivali Samsun'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ayağı, Samsun'da bugün başladı.

30 AYRI MEKAN, 600 ETKİNLİK

30 ayrı mekanda 1000'e yakın sanatçının katıldığı, 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanata 600 etkinlik gerçekleştirilecek.

BAKAN ERSOY AÇILIŞA KATILDI

Festival, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni açılan Samsun Müzesi'nde yaptığı açılış toplantısı ile başladı. Bakan Ersoy, "Kültür Yolu festivallerinin en büyük özelliği her kesimden, her zevke uygun etkinlikleri barındırıyor olması. Her yaş grubuna da hitap ediyor olması. dedi.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Festival kapsamında etkinliklerin olduğu müzelere etkinlik boyunca girişler ücretsiz hale getirildi.

Etkinlik takvimi için tıkla