Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz dahil tüm birimlerimizce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."