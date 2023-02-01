Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yaptığı ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbenin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından restorasyonun tamamlanacağını ve tarihi yapının müze olarak halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tarihi Tapu Binası'ndaki restorasyon çalışmalarını da inceleyen Ersoy, "1500 yıldır İstanbul tarihine tanıklık eden, Osmanlı'nın fetih simgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yer alan eserler, İstanbul'a kazandıracağımız Ayasofya Müzesi'nde sergilenecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, incelemelerin ardından Rami Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.