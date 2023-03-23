‘Küheylan' ayakta alkışlandı

Kerem Alışık'ın oynadığı 'Küheylan' oyununun galası Zorlu'da yapıldı. Alışık'a oyunda Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas ve Gizem Katmer eşlik ediyor. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyunla ilgili duygularını aktaran Alışık, "Bu zor günlerde salonumuzu dolduran kıymetli izleyicilerimiz bugün kalbimize öbek öbek güller bıraktılar. Var olsunlar" dedi. Geceye Funda Eryiğit, Mabel Matiz, Merve Dizdar gibi ünlü isimler katıldı.