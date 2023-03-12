Kral Şakir markalaşıyor

Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir' gibi bir karakteri oluşturmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi. Yaşaroğlu, çocuklara sunulan yapımların önemine işaret ederek, "Bundan sonraki amacım dünyada bu işi markalaştırmak. Markalaşma yolunda Kral Şakir emin adımlarla ilerliyor. Eğer dünyada da gerçekten büyük bir markalaşma yaşanırsa bu bence ülkemiz için muhteşem bir şey olur" dedi. Yaşaroğlu, Kral Şakir'in dijital bir platform ile 26 ülkede yayınlanacağını ve 8 ayrı lehçede ekrana geleceğini söyledi.