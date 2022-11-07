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07 Kasım 2022 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 15:15:00

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kapsamında düzenlenen “Türk Dünyası Sinema Okulu” Ödül Töreniyle Sona Erdi

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapsamında, TÜRSAK Vakfı'nın gerçekleştirdiği “Türk Dünyası Sinema Okulu”nun öğrencileri, çektikleri belgeselin ilk gösterimini yaptı. 5 Kasım tarihinde gerçekleşen törende ise genç sinemacılara madalyaları takdim edildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla bu yıl 1-5 Kasım tarihleri arasında "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa"da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde, TÜRSAK Vakfı'nın gerçekleştirdiği "Türk Dünyası Sinema Okulu" etkinliği, Türk dünyası ülkelerinden 10 genç sinemacıyı bir araya getirdi. Genç yeteneklerin, aldıkları çeşitli eğitimlerin ardından hazırladıkları 12 dakikalık belgesel, ilk kez 4 Kasım Cuma günü Uludağ Üniversitesi'nde seyirciyle buluştu.

Sinema sektörüne katkıda bulunmak ve kültürel alışverişin güçlenmesini sağlamak amacıyla yola çıkan "Türk Dünyası Sinema Okulu"nda 10 gencin birer dakikalık çekimleri birleştirilerek, "İstanbul'u Böyle Gördüm" isimli bir belgesele dönüştürüldü. Belgesel filminin genel yönetmenliğini ise akademisyen ve belgesel sinemacı Hakan Aytekin üstlendi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tataristan olmak üzere 5 farklı ülkeden öğrencileri ağırlayan etkinlik programının ardından 5 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende genç sinemacılara madalyaları takdim edildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödül takdimi öncesi yaptığı konuşmada; çalışmaları sırasında gençlere rehberlik eden herkese teşekkürlerini sunarken; genç sinemacılara da tebriklerini iletti.

Azerbaycan'dan Murad Şükürlü ve Samad Aghayev, Kazakistan'dan Arnur Kasenov Ashatuly ve Ruziya Abilda Kunanbayevna, Kırgızistan'dan Aidai Askarova ve Jandos Djoldoshov, Özbekistan'dan Akmal Abidjanov ve Saidalokhon Masudkhonov, Tataristan'dan Airat Gabdrakhmanov ve Aynur Hadeyev'in yanı sıra Türkiye'den, Burak Yıldırım, Merve Köse, Sarper Beşer ve Ural Cemre Doğan'a madalyaları, Bakan Ersoy tarafından verildi.

Türk milletinin özünü oluşturan insanî ve kültürel değerleri asırlar sonrasına dahi aktaran ozan Bilge Korkut Ata'ya atfedilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel altyapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulması, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasına öncülük edilmesi, kültürel ve sanatsal işbirliği olanaklarının arttırılması ve sinema sanatı vasıtasıyla müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Etiketler : Mehmet Nuri Ersoy Murad Şükürlü Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan
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