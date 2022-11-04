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04 Kasım 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 13:00:00

‘Korkut Ata' Bursa'da

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Eurimages, Hollywood etkisine karşı Avrupa sinemasını desteklemek amacıyla 1989'da Avrupa Konseyi'nin kültürel destek fonu olarak kuruldu.

Zaman zaman sormuyor değiliz; 'Neden Türk dünyası ülkeleri arasında sinema fonu yok?'

Bugün 6-7 Türk Cumhuriyeti'nin toplam nüfusu 200 milyonu geçtiyse bu önemli bir potansiyel demektir.

Üstelik bu potansiyel sadece nüfustan kaynaklı değil, doğal gaz ve maden zengini Türk dünyasının ekonomik kaynaklarıyla da ilgili.

Türk dünyası dilde, fikirde ve işte blok olacaksa bu bütünleşmenin harcı kültür olacaktır.

Dili, dini, tarihi, folkloru ortak Türk dünyasını, üçüncü ülkelerin siyasi etkilerinden arındırabilmenin en kestirme yolu da kültürel ortaklıktan geçer.

Bu bağlamda sinema kaldıraç görevi üstlenebilir.

Şimdiye kadar ortak sinema fonu kurulamadıysa da bu bağlamda atılmış en ciddi adım olarak Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nden söz edebiliriz.

Geçen yıl ilki İstanbul'da düzenlenen festivalin ikincisi şu günlerde Bursa'da yapılıyor.

1 Kasım'da başlayan festival, film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle 5 Kasım'a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen festivale pek çok kurum ve kuruluş da destek veriyor.

Festival, bu yıl 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturuyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Kültür Bakanları festivalin ödül törenine katılacaklar.

Bursa aynı zamanda Türkiye'den ve Türk dünyası ülkelerinden 200 sinemacının katılacağı bir zirveye de ev sahipliği yapacak.

Bu zirvede sinemacılar müşterek kültürel mirasın ortak yapımlara dönüşebilmesi hususunda teklif ve düşüncelerini dile getirecek.

Festival kapsamında kurmaca film türünde 10, belgesel film türünde ise 14 film yarışacak.

Bunun yanı sıra 28 ayrı film de yarışma dışı olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulmuş durumda.

Kurmaca filmlerde Türkiye'den Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan, belgesel

bölümünde ise İsmet Arasan'ın yönettiği Balkanların Türkçe Hafızası filmleri yarışıyor.

Buradan duyurmuş olalım; festival filmleri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Anatolium Alışveriş Merkezi Sinema Salonu ve Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşuyor.

Festivalle ilgili detaylı bilgilere https://korkutatafilmfestivali adresinden ulaşmak mümkün.

BEDİR ACAR

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı korkut ata türk dünyası bedir acar
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