Konya'daki taban mozaikleri özenle korunuyor

Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki inşaat sahasında, Roma döneminden kalma spor tesisi olduğu değerlendirilen yapının tabanında bulunan mozaik ile yakın zamanda Karatay ilçesi Yağlıbayat Mahallesi'nde yer alan iki bin yıllık Roma Savatra Antik Kenti ile gün yüzüne çıkarılan mozaikler heyecan uyandırdı.

Roma döneminin Anadolu'daki en önemli kentlerinden biri olan ve Laodikya olarak bilinen Ladik Mahallesi'nde yürütülen kazı ve temizleme çalışmasında ortaya çıkarılan 373 metrekarelik geometrik desenli mozaik de korunmaya alındı.

Konya Arkeoloji Müzesinde ise farklı tarihlerde bulunan ve 1 ile 6'ncı yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Roma dönemlerine ait 20 parça mozaik, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

DÖNEMİN YAŞANTISI RESMEDİLİYOR



Konya Arkeoloji Müzesinde görevli arkeolog Nuriye Ülker, AA muhabirine, müzeye gelen ziyaretçilerin, cenneti, saflığı ve ölümsüzlüğü simgeleyen iki tavus kuşu motifinin yer aldığı taban mozağiyle karşılaştığını söyledi.

Kent merkezindeki kilise tabanında bulunan Bizans dönemi mozaiklerde bu tasvirlere sık rastlandığına değinen Ülker, bunların dönemin yaşantısını yansıtan sanat eserleri olduğunu anlattı.

Ülker, müzede sergilenen eserlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Burada farklı tarih ve yerlerde bulunan mozaiklerde, döneminde yaşayan hayvanlar, doğada görülen canlılar resmediliyor. Bu resim sanatı diyebiliriz. Zamanla da gelişmiş, camın kullanılmasıyla taşların daha küçük kesilmesiyle ve ayrıntılar daha güzel verilmiş. Renklendirmeler daha güzel yapılmış."

Beyşehir ilçesi Yunuslar Mahallesi'nde 2015'te kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı yapıldığını anımsatan Ülker, dolgu toprak malzemenin temizlenmesiyle villa olduğu değerlendirilen yerde mozaik taban görüldüğünü dile getirdi.

ASLAN AVI MOZAİKLE ANLATILMIŞ



Ülker, taban mozaikte beyaz, lacivert, kırmızı, sarı, pembe, gri ve kahverengiden oluşan canlı renklerin kullanıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Mozaik üzerinde üç sıra kenar bordürün sınırlandığı iki ana sahne bulunmaktadır. Orta sıradaki bordürde bulunan akantus yapraklarından oluşan göbeklerin içinde; balık, kuş, nar, ceviz, çiçek, meşe palamudu, şeftali, kayısı, turp, kabak, fındık gibi figürler betimlenmiştir. Diğer kısımda av sahnesi var. Avcının bir aslanı öldürme sahnesi işlenmiştir. Mozaikler dönemin yaşantısı hakkında bilgi verir."

"TAVUS KUŞU MOTİFLİ OLANI DİKKATİ ÇEKİYOR"



Mozaiklerin bulunmasının ardından en önemli işin koruma olduğuna işaret eden Ülker, "Kentteki mozaiklerin hepsi koruma altında. Üzeri çatı ve özel malzemelerle kapatılarak korunmaya alındı. Yerinde korumanın yanı sıra getirebildiklerimizi de müzede sergiliyoruz. Konya, mozaik ve tarihi açısından zengin bir bölge. Mozaikler, müzede ziyaretçilerin ilgisini çeken eserlerin başında geliyor. Özellikle tavus kuşu motifli olanı dikkati çekiyor." ifadesini kullandı.